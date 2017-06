Crédit Agricole Franche-Comté donne 15 000 euros pour aider les chercheurs

Le don du CAFC a permis l'achat d'un véhicule " de sept places permettant d'embarquer à la fois des chercheurs et leur matériel" est-il indiqué.

Une convention de mécénat a été signée, ce vendredi 16 juin 2017, entre le Crédit Agricole Franche-Comté et la MSHE Ledoux. Cette signature s’est faite en présence de Florence Paillot, responsable de la Fondation Maison de Salins, Elisabeth Eychenne, directrice générale du Crédit Agricole Franche-Comté, Philippe Barral, directeur de la MSHE et Isabelle Mouret administratrice de la MSHE Ledoux.

" Ce mécénat s’inscrit dans une logique de responsabilité d’entreprise décidée à agir pour la vie locale" explique le Crédit Agricole FC.

Quel est le rôle de la MSHE Ledoux ?

La MSHE Ledoux est une structure fédératrice créée en 2001 et reconnue par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette entité accueille des projets interdisciplinaires entre Sciences Humaines et Sociales (SHS).

Ses principales missions sont la promotion, structuration et diffusion de la recherche en SHS. Dans le cadre de cette convention de mécénat, le Crédit Agricole Franche-Comté et la MSHE Ledoux "vont travailler ensemble autour de la patrimonialisation et la valorisation scientifique de fonds d’archives du CAFC et plus particulièrement ceux de la Fondation de la Maison de Salins, constitutifs de l’histoire du modèle bancaire coopératif et mutualiste" conclut le CAFC.