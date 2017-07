Le Crédit Agricole Franche-Comté se lance dans le financement participatif

MiiMOSA a été créée en 2014 par Florian Breton. Pionnière du financement participatif dédié à l’agriculture et l’alimentation, la plateforme collaborative a été incubée par le Village by CA Paris, une des pépinières de start-up du Groupe Crédit Agricole. Un an et demi après son lancement, MiiMOSA a déjà financé 700 projets et levé près de 3 millions d’euros.

Comment ça marche ?