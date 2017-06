maCommune.info : Pouvez-vous nous expliquer cet événement "Le design des 30 glorieuses" ? Quel est l'objectif de cet événement ?

Laurent Methot : "C'est l'exposition estivale de la ville de Belfort, l'événement culturel 2017 de la préfecture du Territoire avec 3 mois d'ouverture, cette exposition sera aussi au niveau national, comme au niveau européen, l'un des plus grands rendez-vous ayant comme thème le design vintage."

mC : Pourquoi à Belfort ?

Laurent Methot : "Le thème culturel choisi par la ville de Belfort pour l'année 2017 est : art et industrie, ce qui est en vérité la définition du Design : l'art étant exception et l'industrie, la production."

mC : Pourquoi mettre en valeur particulièrement le design des 30 glorieuses ?

Laurent Methot : "Le design nait de la fin des styles, au XIXe siècle, de chaque période de règne naissait un style. On peut dire que les premières pièces de design naissent au moment de l'émancipation de l'art, aux temps bénis des impressionnistes avec la production de mobilier en bois courbés de Thonet. Au début du XXe siècle il y aura le Bauhaus, l'Anthroposophie de Rudolf Steiner... mais cela reste élitiste et encore loin des productions de masse. C'est à ce moment-là que les premiers noms de designers vont marquer l'histoire : Breuer, Rietveld, Mies van der Rohe ... Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le besoin de reconstruction pour que le nom design prenne tout son sens et sa place dans la vie moderne qui commençait."

mC : Qu'est-ce qui sera exposé et où ?

Laurent Methot : "Seront exposés dans cet endroit magnifique qu'est la Tour 46, dans les fortifications de Vauban qui ceinturent la vieille ville de Belfort, les plus belles, les plus rarissimes, les plus populaires, les plus symboliques pièces de design ayant marqués ces 30 années, ces 30 glorieuses, ces 30 années de plein emploi ou la société de consommation a vu le jour."

mC : Sera-t-il possible de rencontrer des artistes ? Si oui, d'où viennent-ils et qui sont-ils ?

Laurent Methot : "Ils sont malheureusement pour la plupart tous morts, les dernières pièces exposées ayant été créées il y a plus de 40 ans. Mais des personnes très influentes dans le monde du design seront présentes le jour du vernissage comme la directrice des archives et des collections du Vitra Design Museum, le directeur de l'atelier Lounge Chair de Charles Eames de Vitra. Le plus grand collectionneur allemand, qui nous a prêté des pièces rarissimes ainsi que des prototypes qui seront donnés à la vue du public pour la première fois au monde."

mC : Quels sont les rendez-vous à ne pas manquer selon vous, en tant qu'artiste, commissaire d'exposition et metteur en scène ?

Laurent Methot : "Il y aura bien sûr des moments et des événements autour de cette exposition durant les 3 mois d'exposition, mais nous communiquerons dessus ultérieurement. À quelques jours du vernissage, nous concentrons toute notre énergie à en faire un événement hors du commun. Toute la rue de l'ancien théâtre menant à la Tour 46 sera fermée à la circulation le jour du vernissage, le 1 juillet, elle sera donc piétonne. Les 35 places de parking de cette rue seront réservées aux personnes venant à l'exposition dans des véhicules anciens. Alors sortez vos plus belles voitures, motos, vélos et venez vivre le plus beau des voyages dans le temps ! Il y aura aussi à cette occasion une étape du tour à vélo vintage et devant l'entrée de la tour 46 stationnera un véhicule de l'ORTF. Le vernissage se poursuivra par une soirée privée où seules les personnes qui auront confirmé leur présence sur la page Facebook de l'événement ou munie d'un carton d'invitation pourront se rendre. Elle se déroulera dans un lieu exceptionnel de Belfort, surplombant le Lion et j'espère que vous aimez le son de Detroit ou de Memphis celui de la Motownou de la Stax, car vous aurez l'honneur d'avoir Mister Geraldo Pino aux platines !!!"

mC : Y aura-t-il des objets, des œuvres à la vente ?

Laurent Methot : "95% des objets exposés viennent du stock d'Edenliving, seul stock de design vintage de Franche-Comté. Les pièces exposées à la Tour 46 de Belfort ne seront pas à vendre, mais les gens intéressés pourront les acquérir une fois l'exposition finie en se rendant dans mon showroom de Beaucourt, sachant aussi que certaines pièces proviennent de mes collections privées et le resteront, mais il y aura toujours moyen de satisfaire le plus grand nombre."

mC : Quelles sont les pièces exposées susceptibles de motiver les gens à faire des kilomètres pour venir voir cette exposition ?

Laurent Methot : "L'exposition va s'ouvrir sur une maison de Jean Prouvé, qui sera montrée au public pour la première fois. C’est une cabane de sinistrés, plus connue sous le nom de 6 x 6. Elle fut installée dans le Territoire de Belfort juste après la guerre et a attendu plus de 70 ans pour connaitre son heure de gloire. Il y aura aussi un prototype de Panton Chair ayant servi en 1967 à la production de ce qui deviendra la chaise sans doute la plus marquante du XXe siècle, mais vous y verrez aussi de très nombreux fauteuils et chaises de Charles Eames, George Nelson, Joe Colombo, Raymond Loewy..."

