Le festival Bien Urbain commence ce week-end à Besançon !

La septième édition du festival Bien Urbain se déroulera du 20 mai au 17 juin 2017 à Besançon. Des artistes français, ukrainiens, italiens et américains sont attendus pour transformer l’espace public au grès de leurs envies. Durant cinq semaines, les artistes vont investir les Besançon et les Bisontins pourront les rencontrer, échanger avec eux et même les aider...