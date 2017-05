Le FICA-Festival International des Cinémas d'Asie de Vesoul avait pour représentants officiels au Festival de Cannes : Martine et Jean-Marc Thérouanne, Directrice et Délégué Général, Bastian Meiresonne, Directeur artistique, Marc Haaz, responsable audiovisuel, au 70e Festival de Cannes. Tous les quatre se sont pliés en quatre pour faire face à toutes les obligations de dirigeants de festival pour la mise en place de leur 24e FICA Vesoul (30 Janvier - 6 février 2018) : rendez-vous au sein du Marché du Film avec les producteurs, les distributeurs, les institutionnels, les partenaires (Orange, TV5monde, ...).

L'équipe vésulienne a par ailleurs aidé le réalisateur chinois Yao Tian, Cyclo d'or FICA Vesoul 2017 à trouver un distributeur français pour son film "500M800M".

"Nous avons été très sensibles à cette reconnaissance"

Mais le "Le moment le plus fort de cette 70e édition" racontent Martine et Jean-Marc Théouanne, "fut l'invitation de Pierre Lescure, Président, et Thierry Frémaux, Délégué Général du Festival de Cannes au dîner des directeurs de Festivals". "Nous avons été très sensibles à cette reconnaissance de notre travail par les dirigeants du plus grand festival de cinéma du Monde". Tout en ayant une pensée pour leur ami KIM Ji-seok, directeur adjoint du Festival de Busan (Corée du Sud), mort brutalement d'une crise cardiaque deux jours après son arrivée à Cannes. Un hommage funèbre lui fut rendu lors de la Korean Night.

Les dirigeants du FICA Vesoul ont eu le plaisir de retrouver, pour la dixième année consécutive, 70 élèves accompagnés de leurs enseignants du lycée Belin du projet "FICAnnes : du festival de Vesoul au festival de Cannes".

(Communiqué)