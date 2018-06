Le festival international de musique annonce sa programmation !

Quels sont les temps forts de cette 71e édition ?

Le concert d'ouverture - gratuit- sous la citadelle, le vendredi 7 septembre 2018.

Une première partie placée sous le signe de la musique française avec l'Orchestre d'harmonie de la Garde Républicaine puis une deuxième partie rythmée par l'African Salsa Orchestra pour un voyage d'Afrique à Cuba.

La boucle musicale, samedi 8 septembre

Les musiciens embarqués sur un bateau jouent pour le public qui se déplace sur les rives du Doubs. Evénement très attendu par les bisontins.

Immersion symphonique, du 5 au 16 septembre

Projet installé dans la cour du musée du temps, gratuit et ouvert à tous. C'est une activité participative : le public peut jouer les chefs d'orchestre.

Les concerts d'Eric Tanguy, compositeur en résidence pour le festival jusqu'en 2019.

Les after du pianos-bar : salle proudhon, du 8 au 15 septembre

Les musiciens de la scène jazz locale jouent des concerts en accès libre de 21h à 23h30 à limage d'un jazz club dans lequel on boit un verre en écoutant un peu de musique.

Un festival pour quel public ?

Adèle Bernengo, responsable communication et action culturelle, explique que le festival est destiné à un public varié. "Bien sur, une partie va plaire aux grands mélomanes qui connaissent la musique et qui souhaitent aller voir l'artiste ou la pièce qu'ils veulent entendre," souligne-t-elle,mais "une grande partie des concerts sont accessibles à des personnes moins spécialisées dans la musique classique ou qui viennent en totale découverte. Il y aura des concerts avec des musiques connues de tous, des rencontres avec des compositeurs et des musiciens qui permettront de mieux comprendre ce monde."

Pour une découverte totale de la musique classique et du festival, Adèle Bernengo conseille d'assister le jeudi 13 septembre au Quintette Ouranos : "Le concert est à 18h, à 5€ et ne dure que 45 minutes. Le Quintette Ouranos est une bonne entrée en matière pour des personnes qui ne connaissent pas, avec des musiques originales et des musiciens jeunes."

Et les enfants ?

Pour un public plus jeune, un concert illustré est proposé le mercredi 12 septembre 2018. L'histoire du soldat sera contée par un récitant et jouée par des musiciens qui accompagneront les images projetées.

Une organisation millimétrée

Pour que les festival soit chaque année si grandiose, l'équipe y travaille en amont jusqu'à deux ans à l'avance. Quatre membres permanents ainsi qu'une équipe technique, une équipe de billeterie et de nombreux bénévoles assurent le bon déroulement des festivités.

Infos +

Tarifs

Des concerts sont proposés gratuitement.

Pour les concerts payants, les tarifs peuvent varier de 5€ à 49€.

Tarifs adhérents et réduits :

Adhérents à l'association du festival

Groupes de plus de 10 personnes

Cartes avantages jeunes, Cezam, MGEN, Ginko

Demandeurs d'emploi

Réservations

Bulletin de réservation disponible sur festival-besancon.com