Les temps forts du festival international des Cinémas d'Asie de Vesoul 2018

En 2018, le FICA sera dédié aux "paroles des femmes" avec un focus dédié au cinéma mongol avec de nombreux films inédits en version remastérisée, une rétrospective des œuvres du réalisateur syrien Mohammed Malas, un hommage au réalisateur chinois Wang Xiaoshuai, sans oublier les films de fiction et documentaires en compétition, les sections avant-premières, jeune publi et japanimation, etc.

Compétition de films de fiction : 9 films de fiction totalement inédits en France, choisis parmi plus de 800 titres visionnés.

9 films de fiction totalement inédits en France, choisis parmi plus de 800 titres visionnés. Compétition de films documentaires : 8 films documentaires choisis parmi plus de 300 titres, pour la plupart inédits en France.

8 films documentaires choisis parmi plus de 300 titres, pour la plupart inédits en France. Thématique "paroles de femmes" : 22 titres pour brosser un (petit) constat édifiant de la condition de la femme à travers l'Asie (et le reste du monde).

22 titres pour brosser un (petit) constat édifiant de la condition de la femme à travers l'Asie (et le reste du monde). Focus sur le cinéma mongol : 12 métrages mongols, parmi lesquels plusieurs copies rares, tournés entre 1936 et 2017.

12 métrages mongols, parmi lesquels plusieurs copies rares, tournés entre 1936 et 2017. Rétrospective Mohammed Malas : L'intégralité des métrages de fiction et documentaires du grand maître du cinéma syrien.

L'intégralité des métrages de fiction et documentaires du grand maître du cinéma syrien. Avant-premières : La rencontre des exploitants et du public pour découvrir des films asiatiques avant leur sortie en salles françaises.

La rencontre des exploitants et du public pour découvrir des films asiatiques avant leur sortie en salles françaises. Jeune public : Des films pour petits et grands les mercredi et dimanche.

Des films pour petits et grands les mercredi et dimanche. Japanimation : Des films d'animation japonais pour petits et grands.

Les temps forts du FIca 2018

Temps forts du 24° Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul (30 janvier 6 février 2018)

Mardi 30 janvier 2018 :

17h : arrivée en gare de 40 cinéastes venant de toute l’Asie du Proche à l’Extrême-Orient

20h : Ouverture du Festival au Théâtre Edwige Feuillère et Remise d’un Cyclo d’or d’honneur à Mohamad Malas et à Wang Xiaoshuai, réalisateurs majeurs de Syrie et de Chine, pour l’ensemble de leurs œuvres, retransmission de la Cérémonie d’ouverture sur la chaine youtube fica vesoul et sur www.cinemas-asie.comen partenariat avec Orange et Osprod Studio

21h: Projection en avant–première du film Hotel Salvation de Shubbhashish Bhutiani (Inde), prix de la Critique FICA Vesoul 2017,

22h30 : cocktail d’ouverture

Jeudi 1er février 2018 :

Journée Professionnelle : Le rôle d’un festival de cinéma

Emmanuel Atlan, distributeur Les Acacias, Bastian Meiresonne, modérateur, Jan Roeloffs, distributeur Jupiter Communications, les représentants des exploitants, des ciné-clubs et des festivals de Franche-Comté, les organisateurs du FICA de Vesoul : projection de trois films en avant-première à 10h Dakini de Dechen Roder (Bhoutan), à 14 h Les Destinées d’Asher de Matan Yair (Israël), à 16h La Caméra de Claire de Hong Sang-soo (Corée).

Journée Syrie

Musique et chant : dans le Hall du cinéma Majestic à 18h, 20h30 et 22h30 prestation du groupe « La Syrie chante ». Soirée Syrie : à partir de 22h30, à la Bambouseraie, le public et les professionnels du cinéma sont cordialement invités à venir fêter le réalisateur Mohamad Malas et les artistes syriens.

Vendredi 2 février 2018 :

Journée Mongolie

Jeux concours pour gagner des livres de littérature mongole en partenariat avec les éditions Philippe Piquier. Myagmasuren B. chanteuse pop et lyrique dans le Hall du cinéma Majestic à 16h, 18h, 20h30 et 22h30. Soirée Mongolie : à partir de 22h30, à la Bambouseraie, soirée d’hommage au cinéma de Mongolie en présence de SEM l’ambassadeur de Mongolie à Paris.

Samedi 3 février 2018

Journée Chine

Jeux concours pour gagner des livres de littérature chinoise en partenariat avec les éditions Philippe Piquier. Calligraphie avec Chen Fei Fei et danse traditionnelle avec Wang Yuxu dans le Hall du cinéma Majestic à 16h, 18h, 20h30 et 22h30. Soirée Chine : à la Bambouseraie, à 22h30, soirée festive qui rendra hommage à WangXiaoshuai, Wang Chao, Pengfei et tous les invités du Festival venus de Chine, avec le soutien de la Mairie de Vesoul et du Conseil Départemental de la Haute-Saône.

Dimanche 4 février 2018

Repas de la cinéphilie

A 12h, repas de la cinéphilie en l’honneur de tous les invités du FICA venus de l’intégralité de l’Asie géographique, du Proche à l’Extrême-Orient.

Lundi 5 février à 20h30

Vesoul-Dampierre-sur-Salon 2.0

Wang Xiaoshuai, réalisateur, dialogue avec les spectateurs du Majestic de Vesoul et du Cinéfoyer de Dampierre-sur-Salon en duplex à la suite de la projection de son film 11 fleurs. Cette prouesse technique est réalisée dans le cadre du partenariat avec Orange et OSprod Studio.

Mardi 6 février 2018

Soirée de clôture : Palmarès

à 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère, l’annonce du palmarès sera suivi dela projection, en sortie nationale, de Centaure d’Aktan Arym Kubat,

A 23h, à la salle Parisot soirée festive de clôture.

Reprise des films primés au Festival à Paris :

au Club de l’Etoile à Paris

à l’INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales)

