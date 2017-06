Installé rue Eugène Thévenin à Pontarlier, la nouvelle concession avec un terrain de 5.000m2 dont 1.200 m2 de locaux, propose des véhicules neufs et des occasions récentes de la gamme BMW et Mini. Environ 40 à 50 véhicules sont proposés en exposition.

Après une dizaine de mois de travaux, la concession ouvre à court-terme sept emplois soit : deux commerciaux, une secrétaire après-vente et commerciale, deux mécaniciens, un préparateur, un responsable de site et après-vente. "Plus de recrutements pourront s'effectuer si le business nous sourit", précise Patrick Metz.

Une nouveauté pour les Pontissaliens

"Cela fait longtemps qu'on voulait aller à Pontarlier. Le but est de faciliter la vie de nos clients" explique Patrick Metz. "Il fallait une présence BMW et mini. Notre but n'est pas la clientèle suisse mais la proximité, le service direct avec les Pontissaliens".

Une concession "premium"

"C'est une concession automobile avec toutes les techniques modernes de BMW en liaison directe avec la maison-mère de Munich" précise le constructeur. "Nous ne sommes plus à l'ère de la vidange simple, ce n'est plus cela la vrai mécanique. Il y a plus d'électronique donc de techniciens spécialisés par fonction sur le véhicule comme des spécialistes en injection, en boîte de vitesse, en hybride, en électronique…".

"Les automobiles sont de plus en plus complexes et efficaces donc il faut des outils modernes à la pointe de la technologie" conclut Patrick Metz.