Le groupe Texas bientôt en concert à Besançon !

Le concert n'a pas encore été communiqué au grand public, mais "le bouche-à-oreille fait son travail", nous confie David Marsais, chargé de productions pour Los P. C'est pourquoi il est nécessaire de réserver ses places dès que possible avant que les 2 000 places soient écoulées.

"Life's too short, let's work it out" dit le refrain visionnaire et pertinent du premier single contagieux extrait du brillant nouvel album studio de Texas, le 9ème du groupe, "Jump On Board". Cet album, c’est le son d’un groupe totalement à l’aise, bien dans sa peau, débordant de grandes chansons influencées par la Northern Soul, le Disco, des groupes britanniques fondateurs comme les Bee-Gees ou Orange Juice.

Texas n’a jamais eu peur de faire son propre truc, c’est un groupe à la longévité rare, et "Jump On Board" offre un style caractéristique tout en provoquant des flashes exaltants qui rappellent ces hits de référence tant aimés : "Say What You Want", "Halo", "Black Eyed Boy", "Summer Son", des chansons qui parsèment une carrière de près de trente ans et 40 millions d’albums vendus. En 2017, Texas n’a jamais semblé aussi vivant, une étonnante histoire britannique à succès loin d’être terminée, "Jump On Board" faisant à la fois office de vibrante régénération et de confirmation triomphale de la croyance de toute une vie dans le pouvoir d’une pop universelle. "Nous nous sentons revigorés", dit Sharleen avec un sourire. "Nous avons assurément passé un super moment à faire ce disque. Il est temps de se lâcher, c’est comme un nouveau départ. C’est un nouveau chapitre de notre histoire. Et nous l’adorons."

