Le guide des festivals franc-comtois par maCommune.info...

Pour la fin du printemps, préparez vos agendas. Le mois de mai déjà bien entamé vous avez pu déjà vous rendre aux Rollings Saônes ou au CircaSismic. Petit listing des festivals à découvrir ou redécouvrir en Franche-Comté avant le début de l’été :

Le Bresstival à Bletterans dans le Jura le 27 mai : camping gratuit et entrée du festival très abordable, la soirée pourrait convenir à tout le monde. Les bien connus Fatals Picards seront présents ainsi que le jeune groupe franc-comtois Blanker Republic.

Festival Rockalissimo à Saint-Aubin les 9 et 10 juin : 11éme édition du festival dans le Jura, les deux soirées proposées promettent de plaire. On retrouve notamment le bisontin Théo Nets du Thé Chaud mais aussi Demi Portion ou encore Féfé.

Festival Saônorités les 10 et 11 juin 2017 : huit concerts gratuit sur deux scènes intérieur/extérieur avec comme invités : Sorg, Hi Levelz et Gunwood. Tout ça dans l’espace du Marais à Saône

La transition de l'été marquée par la fête de la musique montre l'arrivée massive des festivals en cette pleine saison :

Festival Les Eguillennes du 23 au 25 juin 2017 à Recologne-lès-Rioz. Dixième édition du festival qui accueillera cette année 14 groupes : Membrane, Nain Porte Quoi !?, Hellbats, et bien d’autres.

Jazz et Musique improvisée en Franche-Comté : au Kursaal de Besançon du 27 juin au 1er juillet 2017 pour sa 36éme édition.

Rencontres et Racines du 30 juin au 2 juillet 2017 à Audincourt. 28éme édition du festival avec comme artistes Chinese Man, Dub Inc ou encore Talisco.

Les Eurockéennes de Belfort du 6 au 9 juillet 2017 à Belfort sur le site de Malsaucy. Inutile de présenter le fameux festival, lieu de soulagement pour les tous justes titulaires du bac et lieux de retrouvailles et fêtes pour les habitués. Cette année le festival a une programmation des plus éclectique avec Booba en passant par Devendra Benhart mais aussi Gojira.

Les Estivales de Saône du 23 juillet au 19 août 2017. Pour ses 20 ans le festival s’offre Radio Elvis en concert d’ouverture à Scey sur Saône le dimanche 23 juillet. Le reste de la programmation est encore à venir.

Le festival de la Paille à Métabief du 28 au 30 juillet 2017. Pour cette 17éme édition, la Paille reçoit des artistes que vous aurez peut-être croisé en vous promenant un peu partout : Dub Inc, Sorg, etc. Mais surtout, la sensation hip hop du moment Georgio sera présent le samedi ainsi que Pfel&Greem deux DJ’s issus de C2C le vendredi.

Le Chien à Plumes les 4, 5 et 6 août à Langres. 21éme édition du Chien à Plumes veut dire belle programmation cette année : Matmatah, Danakil mais aussi Fakear et Chinese Man sans oublier le favoris Vianney.

Le No Logo Festival à Fraisans du 11 au 13 août. Le festival donne cette année la carte blanche à Naaman, mais vous retrouverez aussi les anciens de The Skatalites.

Le Festival Music Wood, sur la plage d’Osselle les 25 et 27 août. Fin de l’été, début de rentrée proche, la plage d’Osselle accueillera trois jours de concerts avec une programmation encore inconnue à ce jour.

Si vous avez tout râter de l’été-festival franc-comtois, vous pourrez toujours vous rattraper sur le festival Détonation du 28 au 30 septembre à la Friche Artistique de Besançon. Avec un début de programmation fraîchement sortie : Vitalic, Amadou &Mariam, The Blaze, Polo & Pan, Agar Agar etc.