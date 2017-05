Le hand spinner, la nouvelle toupie qui fait tourner la tête des jeunes franc-comtois (et du monde entier)…

Il suffit de placer dans un premier temps le pouce et le majeur (ou l'index) de chaque côté du cercle central et de faire tourner la toupie avec l'autre main, tout simplement.

Dès les premières secondes, on se prend au jeu : c'est très agréable de regarder le spinner et de tenter de le faire tourner le plus vite possible. On se rend compte assez rapidement de la sensation d'anti stress que procure ce gadget. Cet objet détend plus que des pressions effectués sur des balles "anti-stress" que l'on connaît.

Si on veut pousser le divertissement un peu plus loin, on place la toupie sur le bout des doigts, une phalange, sur le nez, etc., et on essaie de tenir le plus longtemps possible… Il existe de nombreuses vidéos sur la toile proposant de multiples façons de s'amuser avec un hand spinner.

Ça peut paraître bête comme ça, mais franchement, c'est agréable.

Qui a inventé le hand spinner ?

Le hand spinner a été inventé dans les années 90 aux États-Unis par Catherine Hettinger, une mère de famille, pour sa fille autiste. N'ayant financièrement pas pu déposer un brevet pour protéger sa toupie, elle n'a aucun droit sur les ventes de cet objet qui envahit les cours d'école du monde entier.

Un objet anti-stress ?

Considéré par les utilisateurs comme "l'objet le plus satisfaisant du monde", il serait anti-stress. Le simple fait de faire tourner le spinner entre son pouce et son indexe le plus vite et le longtemps possible procurerait une grande satisfaction.

De plus, cette toupie canaliserait l'énergie et permet de réaliser des figures. Il suffit de faire tourner le spinner puis de le poser sur le bout du nez, un seul doigt, sur le front ou toute autre partie du corps.

Témoignages de deux ados...

Si nombreux sont les collégiens à faire tourner leur toupie dans la cour de récré, ce n'est pas le cas de tous. Paul, qui aura bientôt 15 ans, nous explique : "Je l'utilise quand je regarde la télévision par exemple, ça me détend". Ce qui n'est pas le cas de sa soeur, Mina, 13 ans : "moi je trouve que ça ne détend pas du tout. Mais quand je m'ennuie, ça me distrait. Certains élèves du collège le garde toujours avec eux, moi non."

A chacun sa façon d'utiliser le hand spinner !

À tous les prix et pour tous les goûts

Il en existe en plastique, en bois, en métal, (et même avec des diamants), de toutes les couleurs, de toutes les tailles et à tous les prix. Il en existe à 3€ comme 7, 10, 15 € ou selon les modèles.

Où en trouver à Besançon ?

Big Apple (rue Gustave Courbet)

Marché place de la Révolution (le samedi)

Sure le site bisontin : http://www.kdotop.com/

(Si vous connaissez d'autres magasins où trouver des hand spinner, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur redaction@macommune.info)