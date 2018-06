Le magasin Fly à Besançon va bientôt changer d'enseigne...

"Nous ne pouvons pas encore donner le nom de la prochaine enseigne, car rien n'est encore signé", explique Jeff, délégué du personnel du magasin Fly de Besançon. Les 16 employés que compte le magasin devraient être repris par la nouvelle enseigne. "Nous ne devrions pas changer de statut à part pour ceux du dépôt, garder notre ancienneté et faire les mêmes horaires", poursuit-il.

Le délégué du personnel estime que le changement est le bienvenu "ce n'est pas plus mal de changer. Depuis quelques années, c'est compliqué de travailler chez Fly, car ne nous ne savions pas la direction que cela prenait. Il y a eu des mauvaises gestions. Si on part sur un magasin de déco, comme on peut en voir en ce moment, et cela avec des patrons qui ont une bonne vision des choses, je pense qu'on peut être content".



38 magasins Fly sont implantés en France et 15 resteraient sous l'enseigne actuelle.