Les magasins Jules, menacés de fermeture?

Le groupe Hayppychic, détenant les enseignes Jules (450 magasins), Brice (182) et Bizbee (65) est confronté à une baisse chronique de son chiffre d'affaires – 700 millions d'euros selon Les Echos – et de son résultat. Brice et Bizbee perdent de l'argent et Jules en gagne de moins en moins, la faute à un marché du textile "tendu".

Des fermetures très probables

"Il faut faire des économies" a expliqué aux Echos Jean-Christophe Gabino, à la tête d'Happychic. Plusieurs magasins qui perdent de l'argent devront donc être fermés, même si leur nombre n'est pas encore connu ; et 27 magasins Brice ont d'ores et déjà mis la clé sous la porte.

Sur les 3500 postes en France, 500 pourraient donc être supprimés, devinent les syndicats, qui tablent sur la fermeture de 80 magasins Jules. Réponse définitive fin juillet…