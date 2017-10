Le marché allemand présenté aux acteurs du tourisme

Les clientèles allemandes n’ont désormais plus de secrets pour les acteurs du tourisme !

Christian Kergal, directeur d’Atout France Allemagne (représentation du tourisme Français en Allemagne) a présenté en s’appuyant sur des tableaux très explicites, cette clientèle étrangère majeure en Bourgogne Franche-Comté : la conjoncture économique et sociale, les attentes, les différents profils de clientèle, les pratiques, la durée de séjour, le montant des dépenses, les principales destinations concurrentes, etc.

Joachim Schweda est ensuite intervenu pour expliquer quelles étaient les attentes et quel était le mode de travail d’un professionnel qui, comme lui, vend le produit "France" à des clients allemands ou à des autocaristes allemands. Il connait bien son sujet, car il est devenu le plus grand "grossiste" du marché France auprès des professionnels autocaristes allemands : il vend plus de 100 000 séjours en France par an ! Grand professionnel, pas seulement par la taille, il a délivré, non sans humour, des informations précieuses pour permettre à nos acteurs du tourisme de mieux vendre leurs produits et de mieux accueillir les clients allemands.

Tout a été mentionné, comme la bonne taille des lits ou la qualité du petit-déjeuner, mais aussi la nécessité de définir les prix près de 18 mois en amont afin de permettre aux Tours Opérateurs ou « grossistes » comme lui de créer et de distribuer les offres de séjours ou de circuits à leurs clients.

Pascale Trimbach, Consul Général de France à Francfort, a clôturé la matinée en remerciant les co-organisateurs, les intervenants mais également les participants présents. Satisfaite par la qualité des débats et enrichie par les contenus des échanges, elle a rappelé l’importance de l’enjeu du développement touristique pour l’État.

Tous les participants attendent désormais une 3ème présentation, celle du marché du Tourisme suisse, pourquoi pas au cours de l’hiver 2017/2018.

