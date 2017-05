Le menu marocain du restaurant du Palais de la Foire comtoise

Nous précisons que nous avons dégusté ce repas dans un service "classique" (voir photos ci-contre) mais les visiteurs de la Foire seront servis dans une vaisselle typiquement marocaine, spécialement achetée à Marrakech par l'équipe de Micropolis.

Salade marocaine et kefta de bœuf

La salade est composée de petits cubes de tomates et de concombre assaisonnés avec une pointe d'huile d'olive et de coriandre fraîche. A manger avec une cuillère !

Nous sommes toutes les deux d'accord pour dire que la salade est très agréable en bouche et très parfumée notamment grâce à la coriandre et la savoureuse huile d'olive.

Quant au kefta de bœuf : cela ressemble à une farce de viande que nous connaissons en France dont la texture est plus ferme et tendre à la fois. La coriandre a également une place majeure dans ce kefta. C'est très bon.

Soupe Harira (potage traditionnel servi généralement pendant le Ramadan)

Cette soupe est composée de pois-chiche, de lentilles vertes, de vermicelles, de tomate, de cumin et de morceaux de bœuf.

Pour goûter correctement cette soupe, il ne faut pas hésiter à plonger la cuillère au fond du plat pour ramasser les morceaux de bœuf. Servie bien chaude, cette soupe dévoile de multiples saveurs ce qui n'est pas pour déplaire au palet. Les ingrédients se mêlent parfaitement les uns aux autres tout en gardant leur saveur propre : il est facile de distinguer les composants du plat et c'est un véritable plaisir de les deviner.

Tajine de poulet aux citrons confits et olives

Habituellement, le tajine de poulet se sert seul mais le chef du restaurant de Micropolis propose de la semoule nature en accompagnement.

Les ailes et les cuisses de poulet sont cuites pochées dans un premier temps pour ensuite être grillées. La viande est servie avec des citrons confits, des carottes, des oignons et des olives vertes et noires pour donner un excellent goût au jus. Avec Lisa, nous nous accordons pour dire que ce plat-là nous a fait particulièrement voyager ! Le poulet est délicat en bouche, les légumes sont savoureux, pour créer un cocktail de chaleur douce et excellente.

La semoule n'enlève rien au charme de la tajine : quelques cuillères de jus pour l'humidifier et c'est un délice !

Douceurs orientales : soupe glacée orange-carotte, pâtisseries et thé à la menthe

Nous commençons par une touche de légèreté avec la soupe glacée : fraîche, acidulée par l'orange et douce par la carotte à la fois, nous l'avons trouvée adorée.

Les douceurs plus sérieuses arrivent : corne de gazelle et briouate (ou briwat).

Nous n'avions jamais eu l'occasion de goûter ces pâtisseries auparavant. C'est une première pour Lisa et moi et nous sommes conquises ! Certes après un repas copieux comme celui-ci, des douceurs faites de pâte peuvent dissuader l'estomac mais nous avons réussi à trouver un peu de place pour les accueillir… La corne de gazelle est en forme de petit croissant (voir photos) contenant notamment de la pâte d'amende et de l'eau de fleur d'oranger.

Je ne suis pas très fan de fleur d'oranger dans les desserts habituellement, mais avec la pâte d'amande, c'est vraiment exquis. Lisa est également agréablement suprise par cette pâtisserie maghrébine.

Les briouates sont préparés avec des amandes grillées, du sucre, de l'eau de fleur d'oranger et de la cannelle. Le tout est enveloppé dans une feuille de brick en forme de triangle et enrobé de miel.

On y retrouve les saveurs de la corne de gazelle dans une enveloppe différente et Lisa et moi avouons que nous avons préféré cette version sucrée. Le croustillant est vraiment le bienvenu dans ce repas où les textures sont plutôt molles sous la dent.

Et pour accompagner tout ça, un excellent thé à la menthe conçu comme le veut la tradition nous est servi. Une parfaite conclusion pour ce repas !

Quels prix ?

Le menu entrée-plat-dessert-thé (vin compris) : 29,50 €

Menu enfant jusqu'à 10 ans (escalope de dinde panée, gâteau au chocolat, coca ou jus d'orange 33cl) : 9 €

Infos pratiques