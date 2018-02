Handicap : un petit coup de pouce pour le minibus de l'espoir…

L'association souhaite proposer aux 115 enfants en situation de handicap de Shakhévi et des environs, du matériel spécifique qui n'existe pas ou si peu en Géorgie. À bord d'un minibus, Imédi Handicap veut transporter tout le matériel nécessaire à ces enfants en difficulté. "Concrètement, nous avons maintenant plusieurs mètres cubes de fauteuils roulants, verticalisateurs, sièges-coques, chaussures orthopédiques, corsets-sièges et poussettes handicap à emporter en Géorgie", précise l'association.

Elle ajoute également que "Tout ceci n’est pas réutilisé en France. Dans cette vallée éloignée où les infrastructures manquent cruellement, entre rien du tout, ou des équipements spécifiques handicap « pas tout à fait aux bonnes dimensions », tout est bon à prendre pour être modifié, adapté aux besoins de chaque enfant."

2 600€ pour le voyage

Imédi Handicap a besoin de la somme de 2 600€ pour réaliser ce voyage en minibus en Géorgie. Pourquoi ? L'association énumère :

Carte grise du minibus = 210 €

Assurance pour 1 an = 360 €

Révision avant le départ = 400 €

Carburant = 900 €

Vignettes et péages = 320 €

Achat et envoi des contreparties = 200 €

Rétribution Ulule = 210 €

Un centre d'accueil bientôt à Shuakhévi ouvert pour ces enfants…

Grâce à son développement, l'association Imédi Handicap a pu jusqu'à maintenant venir en aide à plus d'une centaine d'enfants géorgiens, dans le district de Shuakhévi. Dans cette région pauvre et montagneuse d'Adjarie, "il n'y a pas de professionnels du handicap sur place, aucun centre d'accueil, pas de scolarisation (seulement 15 enfants partiellement intégrés) et pas d'autres choix pour consulter un kinésithérapeute, un orthophoniste ou un psychomotricien que de descendre à Batumi (à 1 heure et demie de mauvaises routes) ou à Tbilissi (mauvaise route et plus de 5 heures de train)", explique l'association bisontine.

Actuellement, elle ouvre avec les autorités locales et un centre d'accueil ouvrira en 2018.

Infos +

Pour faire un don à l'association et soutenir le projet "minibus de l'espoir", un financement participatif est en ligne : fr.ulule.com/le-minibus-de-lespoir

"Imédi" signifie "espoir" en géorgien. Il s'écrit იმედი.

Imédi Handicap souhaite également faire de ce voyage "une opération de sensibilisation pour attirer l’attention sur les disparités entre ici et là-bas" :

Domaine du handicap

Domaine du recyclage, du gaspillage

Préservation de notre environnement