Le monde est bio…

Le bio et les circuits courts. Voilà ce que privilégie la nouvelle enseigne "Bio Monde" installée à École-Valentin en lieu et place du magasin de prêt-à-porter Tanka. Christian Manzoni est en effet passé du monde du textile… au bio ! Tout comme son associée Carine Dellupo. "Cela fait partie d'une prise de conscience, du changement qu'il faut opérer, d'une nouvelle manière de consommer… »

Le crédo des deux associés : offrir au consommateur la possibilité de consommer local, en privilégiant au maximum les circuits courts avec des produits essentiellement bio. C'est le cas pour les salaisons, la viande, mais aussi les fromages et autres produits frais.

Le magasin propose sur 400m2 de nombreuses références : épicerie, viande, fruits et légumes, crémerie, boissons, cométiques, etc. En plus des deux associés, quatre personnes ont été embauchées pour tenir le magasin qui proposera également un espace snacking.

Info +

Biomonde Valentin

1, rue de la Combe du Puits, 25480 École-Valentin

03 81 51 91 21

Horaires