Le nombre de délinquants juvéniles explose à Besançon...

Lundi 25 septembre 2017, un groupe de traitement de la délinquance (GTD) pour les secteurs de Planoise et Avanne-Aveney a été créé sous la présidence d'Edwige Roux-Morizot, procureure de la République de Besançon. Objectif ? Lutter contre la délinquance après trois épisodes de violences en 2017 dont une fusillade en pleine rue et la nuit du 14 juillet. Entre le 1er janvier et le 19 septembre de cette année, le nombre de délinquants mineurs présentés devant la justice est passé de 20 à 41.

