Le Petit Roulé : des wraps artisanaux à emporter à Besançon...

Maxime Ferrier et Vincent Vigouroux, se sont associés pour monter le restaurant : "nous avons trouvé un local sur Besançon alors nous nous sommes lancés", expliquent-ils.

Des wraps artisanaux à emporter...

"J'aimais l'idée des wraps artisanaux", souligne Maxime Ferrier. Le gérant, aussi cuisinier, a choisi le concept original des wraps pour "utiliser la galette comme une assiette et la rouler". Autre originalité des deux Francs-Comtois c'est la vente directe "sans salle" depuis une grande fenêtre donnant sur la rue.

Des wraps froids et chauds du Franc-Comtois à l'aquatic (poisson selon arrivage) ainsi que des salades sont proposés : "nous travaillons essentiellement des IGP, des AOC, les fruits et légumes sont pris à un maraîcher de la région. Pour les boissons nous avons des bières artisanales, de la Mortuacienne. Nous prenons le plus possible de produits locaux".

Le Petit Roulé participe à des événements

"Nous avons participé à la fête de la bière à Marnay et nous faisons traiteur pour des soirées, des anniversaires, des crémaillères...", explique le cuisinier.

Info +