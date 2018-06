Le Pixel sera un café-restaurant associatif

Le but de l'association "La furieuse" est de promouvoir la solidarité, l'échange, la culture et l'éducation populaire. Ce café-restaurant aura donc pour objectif de "d'offrir à tous ceux qui le souhaitent un lieu à la fois de convivialité et à la fois d'échanges et de réflexions", explique l'association.

Des produits frais et locaux

"La Furieuse" souhaite proposer des plats "accessibles à tous" avec une cuisine faite maison à base de produits frais, locaux et de saison. Ces produits seront "issus pour la plupart d'une agriculture raisonnée et/ou biologique", tient à préciser l'association.



La partie restauration sera complétée par des ateliers et des animations (concerts, théâtre, conférences).

Info +

Le Pixel, 18 avenue Gaulard à Besançon