Le Poirier Gourmand : découvrez toutes les nouveautés !

Le Poirier Gourmand "permet au grand public de consommer en priorité des produits cultivés, confectionnés, fabriqués autour de chez lui", nous précise Mehdi Akoul, fondateur de l'entreprise. C'est pourquoi après avoir livré le Grand Besançon, il a décidé de se développer et de proposer ses produits à toute la Franche-Comté depuis janvier dernier.

Le Poirier Gourmand lance ses produits en vrac !

Objectif : zéro déchet. Depuis mi-mars 2018, l'enseigne locale propose une gamme de produits conditionnés dans des contenants en verre consignés. Amandes, noisettes, pistaches, figues sèches, abricots secs, et même des cookies, des macarons, des sablés et des Gaufriolles au Comté bio sont disponibles en vrac. "Prochainement, la gamme sera élargie avec des légumineuses, des féculents (pâtes, riz, petits pois, flageolets), de la lessive, du liquide vaisselle et des yaourts dans des pots en verre", précise le gérant. Côté beauté, Le Poirier Gourmand proposera des cosmétiques bio fabriqués à Pontarlier !

Une nouvelle franchise en Haute-Saône

Courant avril 2018, Le Poirier Gourmand se déclinera en franchise avec le même concept et commencera sa distribution de produits bio et locaux en Haute-Saône. "Grâce à cette franchise, les gens pourront consommer les produits conçus autour de chez eux, l'empreinte carbone sera minimale puisque le produit restera là où il est", souligne Mehdi Akoul.

Envie d'ouvrir une franchise Le Poirier Gourmand ?

Si vous aussi vous souhaitez développer la distribution de produits bio, locaux et participer à réduire l'empreinte carbone des consommateurs, vous pouvez ouvrir une franchise Le Poirier Gourmand en Franche-Comté et ailleurs en France.

Pour vous informer, contactez Mehdi Akoul à contact@lepoiriergourmand.fr ou au 06 31 85 20 89

Concours : soutenez le Poirier Gourmand !

Vous avez jusqu'au 10 avril 2018 à midi pour voter pour Le Poirier Gourmand et l'aider à atteindre la finale du concours de La Fabrique Aviva. Rendez-vous sur https://lafabrique-france.aviva.com/voting/projet/vue/30-658

Info promo

Offre de bienvenue : bénéficiez de 30€ de réduction pour 89€ d'achat valable jusqu'au 31 mars 2018 avec le code BIENVENUE lors de votre première commande !

bénéficiez de 30€ de réduction pour 89€ d'achat valable jusqu'au 31 mars 2018 avec le code BIENVENUE lors de votre première commande ! Devenez parrain de l'un de vos proches pour gagner 5€ et faire gagner 5€ à votre filleul !

Infos +

Le temps de livraison est de 48 heures maximum.

Trois modes de livraison disponibles : à domicile, en point relais à Besançon et en point relais en France.

Infos pratiques