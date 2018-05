Le Premier Ministre Edouard Philippe, en visite en Bourgogne Franche-Comté

Le Premier ministre entend "poursuivre le dialogue initié depuis un an avec les élus locaux dans le cadre de la conférence nationale des territoires." Ce sera aussi l’occasion "d’évoquer les enjeux de cohésion des territoires" et de "rappeler l’attention portée par le Gouvernement" aux villes petites et moyennes.

Pour rappel, les Assises des petites villes de France sont un regroupement de maires venus de tout l'hexagone afin de promouvoir et fédérer les villes de 2500 à 25 000 habitants. Les élus pourront ainsi partager leurs expériences et difficultés. Cette année, les discussions se feront sous le thème de la transition écologique et numérique.