Six classes ont ainsi travaillé tout au long de l’année scolaire sur la sélection des cinq livres mis à leur disposition. Léa, élève de CM2 à l’école Saint-Bernard, se réjouit que ce prix du livre ait vu le jour "jusqu’ici je lisais principalement des petits histoires Disney pendant les vacances, et c’est la première fois que j’ai réussi à lire un roman".

La sélection des cinq livres en compétition, effectuée par Marie-Ange Pinelli (Madame Livre de France Bleu Besançon) avait été dévoilée lors de la première édition de "Livres dans la boucle" en 2016 :

L éo Cœur d’indien d’Anne-Gaëlle BALPE aux éditions École des Loisirs

d’Anne-Gaëlle BALPE aux éditions École des Loisirs Le garçon qui parlait avec les mains de Sandrine BEAU et Gwenaëlle DOUMONT aux éditions Alice

de Sandrine BEAU et Gwenaëlle DOUMONT aux éditions Alice Énigme au grand stade de Danielle Thiéry aux éditions Syros

de Danielle Thiéry aux éditions Syros Lola et la machine à laver le temps de Rolland Auda aux éditions Sarbacane

de Rolland Auda aux éditions Sarbacane Théo, chasseur de baignoires en Laponie de Pascal Prévot aux éditions Rouergue

"Défendre le livre en librairie"

Ce prix, initié par France Bleu, a eu pour but de "planter des graines de lecteurs" auprès du public des écoles du Grands Besançon, et "pour défendre le livre en librairie" est-il rapporté.

Le Grand Besançon a contribué à l'évènement en finançant l’achat des livres pour les écoles auprès des libraires de la ville. Le Centre de liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information (CLEMI) est "également partie prenante depuis l’origine, et a su impulser et défendre ce prix Jeunesse auprès du Rectorat et des écoles du Grands Besançon" rapporte France Bleu.

Info +

Le prix sera remis lors de la deuxième édition de Livres dans la Boucle les 15,16 et 17 septembre 2017 avec une possible présence de l'écrivain.