Restaurant Le Palais Bleu à Besançon : du couscous traditionnel au tajine végane

"C'est une cuisine conviviale, faite maison et dans la tradition marocaine", explique Rachida El Abbouni, la gérante et cuisinière du restaurant.

Ayant grandi dans une famille de restaurateurs, la Jurassienne a voulu garder la cuisine de ses origines : "j'aime la cuisine traditionnelle marocaine. Ma mère cuisinait très bien et il faut dire que je suis aussi gourmande", nous confie-t-elle. Après avoir effectué des petits boulots et travaillé en restaurant, son entourage l'a poussée à se lancer à l'aventure : "J'ai commencé comme traiteur puis et j'ai finalement réalisé mon rêve".

Des plats qui sortent de l'ordinaire

Pour les amateurs de couscous, Rachida propose de le revisiter en sucré-salé avec : du poulet, des oignons, des raisins secs, le tout parfumé à la cannelle… Il pourra également être servi végane (sans produits animaux) : "j'ai voulu essayer quelque chose de nouveau et j'ai bien sûr pensé aux personnes qui ne supportent pas la graisse animale".

Il sera possible de goûter la pastilla, entrée raffinée très prisée au Maroc, le caviar d'aubergine ou encore la soupe Harira composée de pois chiche, agneau, persil…

Info +