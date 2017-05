Le salon de coiffure nouvelle ère par Pop Hair

Adieu la caisse et les bacs dès l'entrée, place une boutique emplie de produits à moindres coups. Chez Pophair, le client se trouve face à une table dédiée à ses besoins esthétiques et gourmands avec, ici et là, des bonbonnières. Les conseillers beauté font fonctionner ses cinq sens : il est possible de toucher, sentir et "tester toutes les textures" des produits. La charte visuelle pleine de peps a été créée par le créateur graphiste Thibaud Lecerf (société www.monsieurthibault.com design et création artistique).

Coiffeur depuis 1995, Jean-Christophe Robelot a créé les "Barbiers de Saint Amour" à Besançon et les salons "Laurenzo Serretti". Après une longue expérience dans le milieu du cheveu, le directeur a constaté que les clientes privilégient leurs cheveux à l'achat d'un soin. Elles ne trouvent parfois pas ce qui leur convient". C'est à partir de ce constat que PopHair a vu le jour, le gérant a voulu "créer un univers où le conseil beauté passe avant tout rendez-vous".

Diagnostic, conseils et soins sur mesure…

Quatre conseillers en beauté sont à l'écoute de la clientèle. Laetitia (manager), Frédéric, Clémence et Laury offrent des conseils adaptés par la réalisation d'un diagnostic dès l'arrivée. Ces conseils sont fournis, sans rendez-vous, pour avoir les bonnes informations sur l'entretien de la chevelure de chacun, soit sur place, soit à la maison.

Des échantillons ou des doses d'essais sont disponibles pour tester les produits. "Il n'y a aucune obligation d'achat" précise le gérant. PopHair donne également la possibilité d'échanger, sous une semaine, un produit contre un autre si le client n'a pas été satisfait du résultat.

Jean-Christophe Robelot : "le but est de conseiller au mieux les clientes pour qu'elles aient confiance en elles".

Lorsque le client arrive au bac à coiffure, il a la possibilité, avec l'aide des conseillers beauté, de tester le produit de son choix. Il est ainsi au courant, tout au long du processus, du soin apporté à ses cheveux. Le concept va même plus loin, Le gérant explique que "la personne qui souhaite acheter un shampoing peut, si elle le désire, l'utiliser lors de son soin au salon". Le brushing passe alors de 19€ à 13€.

A l'arrière du magasin, PopHair propose de composer des "soins sur mesure" en partant d'une base pour arriver, avec aux produits "Kérastase", à un soin unique et "personnalisé à la spécificité du cheveu" pour lequel PopHair est précurseur.

Pour les petits budgets ou les surbookés, Jean-Christophe Robelot a pensé à tout, la coupe PopHair permet, à 16 euros, sans shampoing, d'avoir une coupe rapide mais efficace.

Une application pour commander des produits, prendre rendez-vous

L'application PopHair, gratuite et disponible depuis le 1er mai 2017, offre de nombreux avantages sur le magasin tout au long de l'année. Grâce à cette plateforme il est possible :

De consulter les produits, les coupes et le matériel

De commander les produits

De prendre rendez-vous avec le coiffeur de son choix, choisir un créneau et sa coupe

D'acheter la Carte PopHair

De bénéficier, pour les clients avec la carte PopHair, de cours de coiffure à moindre prix pendant "les vendredis fous" . Les clients seront prévenus grâce à une notification.

. Les clients seront prévenus grâce à une notification. D'envoyer des chèques-cadeaux directement chez le destinataire

Un large choix de produits

Tous les types de cheveux trouvent leur bonheur avec une large gamme de produits. La totalité des produits de la marque "Loréal" et "Kérastase" sont disponibles chez PopHair. Encore une fois, Jean-Christophe Robelot crée la différence par des produits rares tels que "Redken" une marque new-yorkaise, ou encore "Shu Kemura", une marque japonaise et "Mizani" pour les cheveux texturés. PopHair proposera ses propres produits "100% made in France" à partir de septembre 2017.

Pophair, c'est aussi une philosophie proche des problèmes environnementaux avec la première distribution dans la région de la marque "Biolage", dont la base des produits est entre 70-90% naturels.

Info +

PopHair 19 rue Proudhon à Besançon

03.81.81.26.86

Carte PopHair 15€ au lieu de 19€90 jusqu'au 30 juin 2017

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h à 19h.

Application : app.flexybeauty.com/pophair

contact@pop-hair.com

Facebook : facebook.com/pophair.besancon

Intagram : instagram.com/pophairbesancon

La carte PopHair

D'une valeur de 19€90 (10€ pour les étudiants), la carte PopHair est valable toute l'année et fonctionne sur l'ensemble du magasin. Elle permet à chaque achat de bénéficier de -15% sur les produits, le matériel ainsi que sur les soins cheveux. Jusqu'au 30 juin 2017, elle passe à 15€.