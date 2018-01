Le saviez-vous ? C'était il y a 30 ans…

Quelques explications de Météo France sur cette exceptionnelle vague de froid :

"Dans un flux de nord à nord-est, une masse d’air glaciale provenant de l’Arctique déferla sur la France. Cette vague de froid a été d’intensité comparable à février 1956 mais de plus courte durée. Les températures minimales s’abaissèrent jusqu’à -20 à -28 °C sur l’ensemble du pays. A Paris, ce fut le mois de janvier le plus froid depuis 1838. Des chutes de neige généralisées et parfois exceptionnelles donnèrent jusqu'à 38 cm à Nice".

150 personnes ont perdu la vie au cours de cette épisode.