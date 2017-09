Le Secours populaire appelle à la solidarité avec les Antilles

"La mission va rejoindre des équipes déjà opérationnelles de notre partenaire local l’Agence de coopération, d’organisation et de développement durable et solidaire des territoires (ACOD) pour apporter aux enfants et aux familles, qui ont tout perdu, une aide d’urgence (produits alimentaires, kits d’hygiène, matériel de mise à l’abri, de purification de l’eau, etc.)", explique Corinne Makowski, secrétaire nationale du SPF.

Dès l’annonce du passage de l’ouragan Irma, l'association a aussitôt "débloqué un premier fonds d’urgence de 100 000 €", explique-t-elle.

