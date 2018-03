mC : En quoi consiste le stretching ?

Vincent Duraffourg : "L'enseignement du stretching ou étirement permet à notre corps de garder, retrouver ou améliorer tout ou partie de sa souplesse articulaire et musculaire. Cela s'adresse à l'ensemble du corps, des pieds à la tête par le biais de postures douces et contrôlées".

mC : À qui s'adresse ces exercices ?

Vincent Duraffourg : "Les sportifs y trouveront les fondamentaux à réaliser avant et après leurs activités. Les personnes plus sédentaires pourront commencer à s'assouplir en toute sécurité, avec des bases simples et approuvées. Les sujets plus âgés pourront garder un maximum de mobilité dans leur quotidien.

J'ai voulu un livre qui puisse être utilisé par le plus grand nombre, quel que soit l'âge et le degré d'activité. J'ai fragmenté les exercices en trois niveaux en fonction de la difficulté. À cela, s'ajoute des indications à respecter pour chaque exercice et je précise quel muscle ou groupe musculaire est travaillé. Ce livre est votre coach".

mC : À quoi sert le stretching ?

Vincent Duraffourg : "Cela permet de préparer les muscles à l'effort, de limiter les risques de blessure, d'améliorer la récupération physique. Les étirements permettent d'assouplir l'ensemble des articulations du corps. La vie, c'est le mouvement. Notre mode de vie, notre rythme de vie pèsent sur notre corps.

Nos postures au travail nous enferment dans de mauvaises positions. Nos muscles se rétractent et nous perdons progressivement la liberté de nos mouvements. Les étirements permettent de garder le maximum d'amplitude pour notre tronc, nos cervicales et nos membres.

Dans certaines pathologies articulaires ou musculaires, il est indispensable de garder une souplesse globale, harmonieuse".

