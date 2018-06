Le taux de pollen très élevé en Bourgogne Franche-Comté

En Bourgogne-Franche-Comté, les pollens sont surveillés sur cinq sites : Besançon, Montbéliard, Dijon, Nevers et Châlon-sur-Saône. Le Risque Allergique lié à l'Exposition aux Pollens (RAEP) est obtenu à la suite des comptages des grains de pollens prélevés, combinés aux observations du RNSA. Basé sur une échelle de 0 (nul) à 5 (très élevé), cet indice caractérise de manière simple et globale le risque encouru par les personnes allergiques et leur permet de prendre les dispositions nécessaires.

A Besançon et Montbéliard, l'indice est à 4, soit un risque élevé encouru par les personnes allergiques. Cet indice est à 5 (très élevé) dans les villes de Dijon, Nevers et Chalon-sur-Saône.

Atmo Bourgogne Franche-Comté explique que les pollens de graminées sont toujours très présents dans l’air sur l’ensemble de la région, entraînant un risque élevé, voire très élevé notamment lors des belles périodes ensoleillées. Les pollens d’urticacées sont très présents également, mais sans réelle gêne pour les allergiques. Les personnes sensibilisées doivent rester prudentes et continuer, sans relâche, leur traitement protecteur.