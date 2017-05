1. Techni café

Créé en 1997, Techni-Café est une enseigne de vente de matériels, de thé et de café sous la marque Dame blanche. L'entreprise propose désormais de faire découvrir au grand public le café : Atelier de découvertes olfactive et sensorielle avec une boîte à arômes pour aiguiser l’odorat, jeu de questions-réponses pour reconnaître les saveurs, les différents types de café et suivi du café depuis la réception des grains jusqu’à la torréfaction sur place, en passant par un musée.

Une dégustation clôt la visite. La boutique propose toute la gamme des cafés "Dame blanche" ainsi qu’un large choix de thés, infusions, chocolats, biscuits et produits régionaux et les plus grandes marques de machines à café et accessoires.

Infos +

Visites libres : du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Visites guidées : tous les jours (à partir de 15 personnes) sur réservation et le 1er samedi du mois pour les groupes constitués.

Tarifs :4 € par personne, 2 € de 12 à 18 ans, gratuit pour les - de 12 ans.

Durée de visite : environ 1h

Contact : Eric Girardet Adresse : rue Sodetal ZI 25870 Devecey Tél. : 03 81 56 72 80 Fax : 03 81 56 72 79 Mail : Site : Eric Girardet Adresse : rue Sodetal ZI 25870 Devecey Tél. : 03 81 56 72 80 Fax : 03 81 56 72 79 Mail : technicafe@wanadoo.fr

2. Le bois plaisir, Etienne et Agnès Saillard

L’atelier "Le Bois plaisir", ébénisterie marqueterie labellisée "Entreprise du Patrimoine Vivant", est spécialisé dans la fabrication d’objets en marqueterie : tableaux, coffrets à bijoux, boîtes à musique, des petits meubles, des accessoires de bureau, du mobilier marqueté ... l’atelier possède de nombreuses essences de bois : amarante, loupe de noyer, palissandre... et réalise également les marqueteries avec d’autres matériaux : laiton, écaille de tortue, paille... Etienne et Agnès Saillard peuvent également restaurer le mobilier.

Ils ont choisi d'ouvrir les portes de leur atelier pour faire découvrir la marqueterie, un art qui a connu son apogée au XVIIIe siècle. Visite sur rendez-vous.



Infos +

Contact :Etienne Saillard, Adresse : 5b rue du Puits 25300 Dommartin , Tél. : 03 81 46 67 46, Fax : 03 81 46 67 46, Mail : etienne.saillard@libertysurf.fr, Etienne Saillard, Adresse : 5b rue du Puits 25300 Dommartin , Tél. : 03 81 46 67 46, Fax : 03 81 46 67 46, Mail : etienne.saillard@libertysurf.fr, Site

3. Brasserie artisanale d’Epenoy

Les bières artisanales d'Anaïs sont à déguster à la brasserie d'Epenoy : produites sur place à partir d'eau de source et de céréales d'origine française, elles sont non filtrées et non pasteurisées afin de préserver au mieux leur typicité.

Dans son laboratoire flambant neuf, Anaïs fait décourvrir tout le processus de fabrication, du maltage de l'orge à l'embouteillage et l'étiquetage de la "Dam'Naïs", blonde et de la "La Spinoyenne" ambrée.

Consommation sur place ou à à emporter - produits régionaux - paniers garnis.

Infos pratiques :

Visite gratuite (45mn /1 h) sur rendez-vous

Horaires : du mercredi au vendredi 10-12h/14-19h ; le samedi 10-19h non-stop

Contact : Mme Anaïs Mesnier Adresse : 38 Grande Rue 25800 Epenoy, Tél. : 03 81 47 68 27 Mail : brasseriedepenoy@orange.fr , Site





4. Distillerie de la Haute-Loue

Distillateur professionnel, Sébastien reçoit dans sa distillerie, devant son alambic Stupfler (il n'en existe que trois en France), pour faire partager sa passion des fruits et du terroir. Sigille d'Or au concours international des eaux de vie 2010 pour son Kirsch de la vallée de la Loue, il fait également partie des Amis de la Route de l’Absinthe. Une dégustation sera possible.



Le Maitre distillateur met également son expérience et son savoir-faire au service des bouilleurs de cru amateurs, et peut distiller les fruits de votre verger.

Infos +

Durée de la visite : 1h, dégustation comprise.

Tarifs : Visites gratuites

Horaires : Dimanche et lundi : 14h-18h30 ; Mardi à samedi : 9h30-12h et 14h30-19h

Sur rendez-vous pour les groupes (25 personnes maxi).

Contact Adresse : 27 rue de Besançon 25111 MONTGESOYE, Tél. : 06 32 74 35 82, Mail : distillerie25@gmail.com, Adresse : 27 rue de Besançon 25111 MONTGESOYE, Tél. : 06 32 74 35 82, Mail : distillerie25@gmail.com, Site

5. Construction maisons bois Finn-Est

Créee en 1994, la société Finn-Est conçoit, fabrique et construit des maisons en bois massif (empilement de madriers contrecollés). Les visiteurs pourront voir le bureau d'études, l'unité de production et le chalet témoin pour comprendre une technique de construction apparue au VIIIème siècle avant Jésus-christ (âge du fer).

Infos +

Durée : 1 heure

Tarifs : Visite gratuite

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 18h sur réservation (06 16 40 45 53)

12 personnes maximum

Accès possible en fauteuil roulant

Contact Adresse : 6 et 7, rue des Dolines Z.A. du Bas de la Chauxb 25500 LE BELIEU, Tél. : 03 81 67 90 30, Mail : sebastien@finn-est.com, Adresse : 6 et 7, rue des Dolines Z.A. du Bas de la Chauxb 25500 LE BELIEU, Tél. : 03 81 67 90 30, Mail : sebastien@finn-est.com, Site

6. PSA Peugeot-Citroën, site de Sochaux

Créé en 1912, le site de Sochaux est le plus ancien site de production automobile du groupe PSA Peugeot Citroën ; c’est également l’un des plus modernes. Il compte environ 10 000 employés et 1.800 voitures sortent chaque jour des lignes de fabrication.

Visites guidées sont organisées. Elles sont couplées entre le Musée de l’Aventure Peugeot et site de production de Sochaux. Il est possible de se restaurer dans la brasserie du musée.

Infos +

Durée de la visite : 2h dont 1h30 en usine

Horaires : du lundi au vendredi entre 10h et 18h - toute l’année hors période de confidentialité (visite d’usine impossible jusqu’au 14 mai)

Tarifs :15€ pour les 12-18 ans, les membres de l’aventure peugeot, 20€ pour les adultes en groupe, 22€ pour les adultes individuels

Contact :Adresse : Site de Sochaux Carrefour de l’Europe 25600 SOCHAUX, Tél. : 03.81.99.42.03, Fax : 03.81.99.42.06, Mail : musee@peugeot.com, Site

7. Fabrique artisanale de sangles et boîtes à Mont-d’or

Les Salvi exercent le métier de bûcheron et de sanglier dans les forêts du Haut-Doubs. Patrick Salvi, propose aux groupes, sur réservation, la visite de son atelier de fabrication de boîtes de fromage de Mont d'Or en bois d'épicéa du Jura. Un atelier permet de découvrir les possibilités créatives de la boîte ronde.

Infos +

Durée de la visite : 2h (1h de découverte du métier en forêt puis visite des ateliers et du lieu de séchage)

Tarifs : 10€ par personne

Contact : Adresse : 14 rue Chargebin 25160 Vaux-et-Chantegrue Adresse : 14 rue Chargebin 25160 Vaux-et-Chantegrue Site

8. Horlogerie Jean-Louis Frésard

Jean-Louis Frésard fabrique, répare et vend des montres. Une large collection de montres mécaniques et automatiques est à découvrir. Chaque modèle est entièrement assemblé avec des fournitures d’époque. M. Frésard fera visiter l’atelier d’assemblage et de fabrication de montres.

Infos +

Tarifs : gratuit

Horaires : du lundi au jeudi de 10h-12h et 15h-18h, le vendredi de 10h à 12h. (fermeture annuelle de mi-juillet à mi-août)

mi-août) Durée de visite : 1h environ

Contact : Fresard Fabrice Adresse : 13 rue Jean Moulin 25140 Charquemont Tél. : 03 81 44 03 54 Fax : 03 81 44 03 60 Mail : fresard@wanadoo.fr : Fresard Fabrice Adresse : 13 rue Jean Moulin 25140 Charquemont Tél. : 03 81 44 03 54 Fax : 03 81 44 03 60 Mail : fresard@wanadoo.fr Site

9. Affiche Moilkan : création de visuels en séries limitées

Affiche Moilkan s'articule autour du travail de typographie et d'impression traditionnelles (composition manuelle avec des caractères mobiles en plomb et bois, presse à épreuves...) de Steve Seiler, de ses jeux de mots et des linogravures d'Élise Calame. C'est au sein de leur atelier à Baume-les-Dames qu'ils réalisent leurs productions d’affiches en séries limitées. L'atelier se veut aussi un lieu d'exposition et d'initiation à la typographie et à la gravure.

Infos +

Contact :

Élise Calame & Steve Seiler

Adresse : 5 rue Barbier 25110 BAUME LES DAMES

Tél. : 06 95 04 63 69

Mail : affichemoilkan@laposte.net

Site

10. Fonderie de cloches Obertino Charles

Fondée en 1834, la fonderie de cloches Charles Obertino est l'une des dernières fonderies artisanales de cloches en bronze en France (clochettes pour bétail, cloches d'appel, cloches de table, souvenirs...). Des inscriptions en relief sont créées sur commande pour des cadeaux personnalisés : naissance, mariage, baptême, anniversaire, crémaillère, départ à la retraite etc.

Infos +