Législative à Belfort : Philippot salue un score honorable pour une nouvelle formation

"Nous talonnons voire nous dépassons des mouvements, des partis, beaucoup plus anciens comme là-bas le PS, Lutte ouvrière, l'UPR ou DLF", s'est réjoui M. Philippot sur Europe 1.

Ian Boucard (LR), dont l'élection a été invalidée en décembre, est arrivé en tête à cette législative partielle avec 39% des voix, suivi de Christophe Grudler (MoDem-LREM), qui a obtenu 26,7%. Les résultats du scrutin montrent également une chute importante du PS (2,6%) et du FN (7,50%) par rapport à juin. Debout la France a réuni 3,8% des voix, Lutte ouvrière 1,6% et l'Union populaire républicaine 0,7%.

"C'est un score modeste effectivement, mais je rappelle qu'aujourd'hui même nous célébrons nos quatre mois d'existence (...). Nous avons fait une belle campagne, Sophie Montel aussi. C'est un score qui est honorable pour une nouvelle formation politique", a souligné le président des Patriotes. Rappelant que Les Patriotes sont la "plus jeune formation politique de France", il a affirmé devoir "faire de la pédagogie". "Ces deux élections législatives partielles notamment à Belfort auront déjà permis de faire un petit bout de cette pédagogie", dit-il.

"Le Front national est en train de décliner. Les résultats d'hier l'ont montré, il s'effondre littéralement, il passe de 17,5 à 7% depuis juin dernier alors que juin déjà n'était pas un très bon cru", a ajouté l'ancien numéro deux du FN.

"L'abstention a de nouveau triomphé", a déclaré Debout la France dans un communiqué. La participation à Belfort a été de 29,50%. Seul un électeur sur cinq (20,33%) de la 1ère circonscription du Val d'Oise s'est déplacé pour l'autre législative partielle de dimanche. "La cohérence de DLF et de Nicolas Dupont-Aignan est de plus en plus saluée par les électeurs désireux de soutenir une dynamique d'unité des Amoureux de la France sur la base d'un programme crédible de rassemblement", a affirmé Debout la France.

(AFP)