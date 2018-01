Dix candidats sont en lice pour la législative partielle organisée les 28 janvier et 4 février dans la première circonscription du territoire de Belfort après l'invalidation de l'élection de Ian Boucart (LR). Ce scrutin est l'un des premiers opposant un candidat FN et une candidate les Patriotes, le mouvement présidé par Florian Philippot après sa rupture avec le Front National.

Le candidat frontiste Jean-Raphaël Sandri, "dément catégoriquement ces accusations". Mme Montel s'appuie sur des informations de Libération pour reprocher à Jean-Raphaël Sandri de disposer "d'un compte Facebook sous le pseudonyme +JR Alexandre+".

"Via ce compte, monsieur Sandri aligne les positions les plus extrêmes : participation affichée à des événements anti-IVG, likes de pages et de posts du Bloc identitaire" ou encore des "allusions +pour rire+ à Adolf Hitler", écrit dans un communiqué la députée européenne et conseillère régionale en Bourgogne-Franche Comté, qui a reçu samedi le soutien sur le terrain de Florian Philippot.

Sur ce "compte caché", il "semble (...) vouer un attachement tout particulier au dictateur Pinochet" et au "franquisme", ajoute-t-elle. Mme Montel, qui avait évoqué "une rediabolisation assumée du FN" en quittant ce parti pour les Patriotes, estime que "le patriotisme français a besoin de respectabilité et de crédibilité, et non d'éléments ultraradicaux qui empêchent toute perspective d'arrivée au pouvoir".

"C'est n'importe quoi. Bien sûr que non, je n'ai pas de compte personnel sur Facebook, en dehors de ma page officielle de candidat", a déclaré à l'AFP Jean-Raphaël Sandri, qui a pour sa part reçu samedi la visite du député apparenté FN du Gard Gilbert Collard.

"Elle lance des accusations infondées pour faire parler d'elle", dit-il. Pour la vice-présidente des Patriotes, M. Sandri "est facilement rattachable à ce compte", car "la même adresse mail est utilisée pour ce compte, son Twitter officiel et les invitations à ses déplacements de campagne". Il est aussi "identifié sur de très nombreuses photos", ce compte "est localisé à Belfort" et "la date de naissance correspond à la sienne", note-t-elle.

Florian Philippot et Sophie Montel "ont quitté le FN, ils ont monté leur mouvement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, les électeurs trancheront", a déclaré Marine Le Pen lundi matin sur France 2.

(Source AFP)