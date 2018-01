Législative partielle : Sophie Montel candidate des Patriotes à Belfort

"Dans ce territoire marqué par la désindustrialisation, Sophie Montel mènera une campagne énergique au service des plus modestes et des plus fragiles pour lesquels elle s'est toujours démenée", a fait savoir le mouvement dans un communiqué. Le conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, Patrick Jeanroch, qui a comme elle démissionné du Front National en septembre dernier, sera son suppléant.

Mme Montel, qui a plusieurs fois été candidate aux législatives dans le Doubs depuis 1997, notamment dans l'ancienne circonscription de Pierre

Moscovici, est actuellement députée européenne et conseillère régionale.

Elle se fera "le porte-voix d'une renationalisation d'Alstom" à l'Assemblée Nationale, ont précisé Les Patriotes. Elle plaidera également pour le "rétablissement de l'ISF", "l'annulation de la hausse de la CSG" et "une augmentation immédiate de 200 euros des petites retraites".

Le président du mouvement, Florian Philippot, se rendra le 20 janvier à Belfort pour soutenir la candidature de son bras droit.

L'élection de Ian Boucard (LR) a été annulée le 8 décembre dernier par le Conseil Constitutionnel, entraînant la tenue d'un nouveau scrutin les 28 janvier et 4 février.

Elu dans le Pas-de-Calais sous l'étiquette FN, José Evrard, ancien communiste, est actuellement le seul député des Patriotes.

Dans le Val d'Oise, où l'élection d'Isabelle Muller-Quoy (LREM) a été annulée, les Patriotes présentent Denise Cornet, qui n'avait pas pu se

qualifier pour le second tour en juin.

(Source AFP)