Législatives 2017 : le Front de Gauche soutient Barbara Romagnan et Christophe Lime

Pour s'opposer aux projets Macron "de démantèlement (code du travail, fonction publique, protection sociale...)" et plus généralement pour "combattre la droite et l'extrême droite, il faut rassembler la gauche antilibérale, sociale et écologique", est-il indiqué dans un communiqué du Front de Gauche.

Aujourd'hui, dans les première et deuxième circonscriptions du Doubs, seuls deux candidats "portent cette démarche de rassemblement" selon le Front de Gauche : Barbara Romagnan députée "frondeuse" et Christophe Lime présenté par le PCF/Front de Gauche.

"Pour des avancées sociales et le partage des richesses, pour la transition écologique , pour la défense de l’emploi et des services publics", le groupe des Citoyen(ne)s engagé(e)s dans le Front de Gauche soutient ces deux candidats crédibles et compétents .