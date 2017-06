Législatives dans le Doubs : réactions de Barbara Romagnan (Parti Socialiste)

"On remet les compteurs à zéro et il y a une campagne qui recommence pendant une semaine sur la circonscription qui m'oppose à Madame Charvier qui dit vouloir aidé Emmanuel Macron. Moi, je souhaite représenter les citoyens, un député est fait pour représenter le peuple et tous les citoyens : ceux qui ne sont pas représentés parce qu'on ne parle jamais d'eux dans les quartiers populaires et tous les gens qui vivent dans cette circonscription qui est à moitié urbaine et à moitié rurale, qui voient leur service public partir, qui n'ont plus ou de moins ne moins de transports collectifs, des problèmes d'accès à la santé.

Je suis une députée qui représente les citoyens et pas une porte-parole ou une attachée de presse du président de la République. Je pense que dans une démocratie, on a besoin de cette diversité, d'ailleurs Emmanuel Macron le disait : "un homme seul ne peut rien, on a besoin d'opposition pour trouver les bonnes solutions".

Comment expliquez-vous ce taux d'abstention record ?

La députée sortante pense que "L'abstention touche particulièrement les quartiers les plus populaires ou les zones rurales les plus éloignées. Ce sont ceux qui ont besoin de l'action publique pour améliorer leur vie, mais qui ont l'impression que leur vote ne sert pas à grand-chose dans leur vie."