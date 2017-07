L'emploi culturel en Bourgogne-Franche-Comté a progressé de 6% en seulement 5 ans

Artistes des spectacles, techniciens de l'avant-scène, artistes plasticiens, professionnels du patrimoine, des arts visuels, de la presse, ils représentent 1,4 % de l'emploi régional. Dans la culture, l'emploi a progressé de 6 % entre 2008 et 2013, un rythme plus rapide que dans l'ensemble de l'économie régionale. Ce sont les professions techniques, supports de l'activité artistique, qui se développent le plus (+ 21 %), plus vite qu'ailleurs en province (+ 15 %), témoignant d'une structuration et d'une professionnalisation du secteur.

Les caractéristiques marquantes de l'emploi culturel

L'emploi culturel se distingue par des caractéristiques marquantes. Il compte plus d'un tiers de non salariés, soit trois fois plus que dans l'emploi régional. Il est présent dans tous types d'établissements et de fait sur tout le territoire. Il est marqué par une forte proportion de multi-actifs : quatre artistes et techniciens du spectacle sur cinq cumulent plusieurs contrats, culturels ou non, pour constituer leur revenu.

Les 4 300 artistes et techniciens du spectacle vivant représentent près d'un tiers des emplois culturels. Immergés dans le monde de la culture, les artistes côtoient d'autres professions culturelles dans des structures consacrées à leur activité. Les techniciens, quant à eux, exercent dans des environnements plus variés.

L'emploi culturel dans les arts plastiques

Parmi les 5 000 créatifs de la famille très composite des arts plastiques et métiers d'art, les artistes plasticiens – peintres, sculpteurs, graveurs – connaissent une dynamique très positive (+ 16 %). Les concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la décoration – designers, graphistes, illustrateurs – suivent la tendance nationale (+ 17 %). Ils profitent notamment de l'essor du design ou du webdesign en entreprise.

Le journalisme fait partie de l'emploi culturel

Comptant parmi les 1 700 emplois des professions littéraires, les journalistes et cadres de l'édition sont en retrait de 12 %, dans un secteur très concurrentiel et de plus en plus concentré.

Le patrimoine régional est très important : 11 sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco, 102 musées de France et 3 500 monuments historiques. Les métiers du patrimoine – archivistes, bibliothécaires, conservateurs – sont eux aussi en retrait : 900 emplois, en diminution de 8 %. Constitués principalement d'emplois publics, ils suivent la tendance nationale de baisse des effectifs de la fonction publique.

(Texte et source : Mélanie Chassard, Philippe Rossignol, Insee)