L'enseigne La Grande Récré en difficulté, bientôt placée en cessation de paiement

Les performances de La Grande Récré à Noël n'ont pas été au niveau de ce qui avait été annoncé. Avec ces résultats négatifs, les banques n'ont pas relancé les encours de crédits alloués à l'enseigne chaque année, selon l'AFP.

400 magasins dont trois en Franche-Comté

Fondé en 1977 par Maurice Grunberg, le groupe français, dont l'enseigne phare est La Grande Récré, est spécialisé dans le commerce des jeux, des jouets, de la fête et des loisirs pour l'enfant et la famille. Le groupe compte parmi les grands du secteur en Europe, avec près de 400 magasins dans le monde, 2.500 collaborateurs directs et 100 franchisés. EN Franche-Comté, trois magasins sont installés à Besançon, Montbéliard et Belfort-Bessancourt.

En 2016, son chiffre d'affaires sous enseignes a dépassé les 500 millions d'euros. Jusqu'à présent détenu à 62 % par la holding familiale de son président Jean-Michel Grunberg, le groupe avait annoncé en décembre l'ouverture de son capital "afin de trouver un nouvel actionnaire majoritaire".