Vitabri, leader européen sur le marché des tentes pliables recevra lors d'une visite du site de production de Besançon le label Origine France Garantie pour son savoir-faire et sa volonté de faire rayonner le produire en France. Répondant aux exigences d'un audit réalisé par l'organisme certificateur AFNOR, l'entreprise bisontine verra 4 de ses gammes de produits certifiées officiellement Origine France Garantie.

Porté par l'association Pro France, le label Origine France Garantie est "le plus exigeant" en matière de certification de production française.

À propos de Vitabri

Fabricant français depuis 20 ans, l'entreprise VItabri, spécialisée dans la conception et la production d'équipements commerciaux mobiles extérieurs légers et résistants, applique une politique d'innovation soutenue combinée à une qualité de fabrication maîtrisée. Forte d'un chiffre d'affaires de 5 850 000€ en 2016, Vitabri compte à ce jour 28 000 m2 d'impression par année sur son site de production employant 31 personnes.

Avec 4 200 stands vendus chaque année et une présence dans plus de 30 pays, Vitabri s'appuie sur un réseau de distributeurs agréés afin de faire rayonner le savoir-faire français à l'international.

À propos du label Origine France Garantie

Le label Origine France Garantie est le seul label transversal qui certifie grâce à un audit indépendant l'origine française des produits. Il est actuellement le seul à garantir l'origine Française à ce niveau d'exigence et se différencie ainsi du "Made in France", critère douanier trop lâche et peu contrôlé. Le label garantit aux consommateurs que les produits labellisés respectent deux conditions cumulatives :

50 % à 100% du prix de revient unitaire du produit est acquis en France

le produit prend ses caractéristiques essentielles en France (c'est-à-dire que toutes les étapes de transformation y sont effectuées)

Pour le consommateur, c'est la possibilité de connaître l'origine française d'un produit et par conséquent de pouvoir choisir un produit en toute transparente. Pour les entreprises, c'est le moyen de valoriser le maintien, le développement ou le retour d'activités productives en France de manière efficace, sur le marché intérieur comme à l'export.

(Communiqué)