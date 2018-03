L'entreprise SCHRADER à Pontarlier recrute un(e) ingénieur commercial (H/F) en CDI

SCHRADER – 500 personnes/ 89M€ de CA, Groupe Sensata Technologie est un équipementier automobile de rang 1 et 2. Leader sur le contrôle des fluides dans les secteurs de l’automobile, l’industrie et l’aéronautique (valves de roues, moteur, climatisation, régulateurs de pression …), le site de Pontarlier produit près de 200 millions de valves par an, livrées dans 80 pays.

Nous développons grâce à notre centre R&D des solutions innovantes adaptées à l’industrie de demain en offrant des réponses spécifiques et performantes aux attentes de nos clients. Nos valeurs sont partagées avec nos collaborateurs dont l’implication et le savoir-faire sont des atouts indispensables à l’évolution de notre entreprise.

INGÉNIEUR COMMERCIAL (H/F) en CDI

Sous la responsabilité du Directeur des Ventes, intégré(e) au sein d’une équipe de 6 collaborateurs, vous êtes responsable des segments de marché qui vous sont alloués (marché automobile essentiellement) et vous définissez une politique commerciale adaptée.

Vous êtes amené(e) à appliquer cette politique sur le terrain, notamment par la rencontre des clients. Vous travaillez en collaboration avec relation avec les Services Qualité, Production et Recherche & Développement.

PROFIL: formation commerciale type école de Commerce/Management avec sensibilité technique, expérience similaire au sein d’une industrie exigeante. Vous avez le souci de défendre les intérêts de votre Entreprise. Excellent (e) communicant (e), pragmatique, autonome, rigoureux (se), bon niveau d’anglais

Poste basé dans le Doubs (25) avec déplacements en France et à l’étranger (UE) à prévoir.

Rejoignez nos équipes, partagez votre expérience, développez vos compétences et bénéficiez de nombreux avantages sociaux !

Solution de transport collectif organisé sur l’axe Besançon-Pontarlier.

Contact : nathalie.jeandat@schrader.fr

http://www.schrader.fr