L'entreprise Schrader à Pontarlier recrute un(e) technicien méthodes (H/F) en CDI

Schrader – 500 personnes/ 89M€ de CA, Groupe Sensata Technologie est un équipementier automobile de rang 1 et 2. Leader sur le contrôle des fluides dans les secteurs de l’automobile, l’industrie et l’aéronautique (valves de roues, moteur, climatisation, régulateurs de pression …), le site de Pontarlier produit près de 200 millions de valves par an, livrées dans 80 pays.

Nous développons grâce à notre centre R&D des solutions innovantes adaptées à l’industrie de demain en offrant des réponses spécifiques et performantes aux attentes de nos clients. Nos valeurs sont partagées avec nos collaborateurs dont l’implication et le savoir-faire sont des atouts indispensables à l’évolution de notre entreprise.

TECHNICIEN MÉTHODES (H/F) en CDI Sous la responsabilité du Responsable du Pôle Méthodes Assemblage, vous intégrez une équipe de 15 collaborateurs. Vous gérez en autonomie, les actions d’amélioration des process et de développement. Vous pilotez toutes les activités en lien avec les projets qui vous sont confiés. Vous êtes en relation avec l’ensemble des services de l’entreprise. PROFIL: De formation type Bac + 2/3 en Méthodes Industrialisation, compétences attendues en CAO et en process d’assemblage et de contrôle.

Vos qualités : rigueur ; autonomie ; curiosité, disponibilité, capacité d’analyse et synthèse; esprit d’équipe.

