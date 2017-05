Des grenouilles pirates, des robots, des dinosaures, etc. Plus de 25 ans après avoir réalisé ces dessins, Léonardo, alias Ericailcane, les a ré-interprêté, dans un trait plus fin, plus réaliste donnant à cette exposition une vision poétique du temps qui passe. Sous les combles du musée du Temps, « l’arche de noé renversé » comme les définit Nicolas Surlapierre, le directeur des musées du centre, chaque dessin d'animal renvoie à une ambiance particulière.

L'exposition a été proposée par l’association “Juste-ici”, organisatrice du festival “Bien Urbain” de Besançon. Ces dessins résonnent avec le temps qui passent : ils montrent l’évolution de l’artiste sur presque 30 ans et s'incluent dans la thématique du musée.

L’expo

S’il refuse généralement de peindre en intérieur, l’artiste, mondialement connu pour son street art, a exceptionnellement accepté pour le musée du temps de Besançon. De là, une gigantesque grenouille contrariée domine le fond de la salle. Derrière ce mur, est aussi exposé un serpent en relief.

Autre particularité de l'exposition : certains dessins sont inédits, ''Ericailcane les a déchiré de son carnet spécialement pour l’exposition'', explique Laurence Raibel, conservatrice du musée. Sur ses dessins actuels, l’imagination du jeune Léonardo est très souvent couplée à la vision, plus adulte, qu'il porte sur le monde aujourd'hui. Si certains repoussent seulement les limites de l’imagination de son enfance par un trait plus précis, d’autres ont une visée plus politique. Un bateau en patchwork par exemple, constitué avec les logos de grandes marques (Starbuck, Coca cola,) a l’air délabré. Il montre peut être une société de consommation à la dérive…

Ce qu'on en pense...

"Potente di Fuoco" est une exposition touchante. Les dessins réalisés par Ericailcane adulte donnent l’impression d’être une clef de lecture de ceux qu’il réalisait enfant. Comme s'il précisait son imagination de nombreuses années plus tard.

Les oeuvres sont originales, vivantes, et appellent à l’imagination. Adultes comme enfants peuvent facilement y trouver leur compte. Et, les enfants peuvent s’imaginer faire un jour la même chose que Leonardo avec leur dessins actuels.

Info +

Du samedi 20 mai au dimanche 17 septembre 2017 au Musée du Temps de Besançon

Livret de visite et activités pour enfants disponibles à l’accueil du musée

Du mardi au samedi : 9h15-12h /14h-18h. Le dimanche : 10h-18h

Tarif adulte 5 € / Tarif réduit 2,5 € / Gratuité le dimanche et les jours fériés.

Visites guidées gratuites tous les dimanches.