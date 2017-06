L'épicerie In Fine développe un nouvel établissement au Marché Beaux-Arts à Besançon

"On rentre dans le cœur de notre projet de développement", nous confie Jean-Jacques Pichon, gérant d’In fine, accompagné de son épouse Jacqueline. "On souhaiterait créer un établissement sympa, avec nos couleurs, créer un lieu convivial et en profiter pour accentuer nos spécialités italiennes et développer de nouveaux produits", ajoute-t-il.

Les trucs en + de Voyage à Rome by In Fine...

Charcuteries, fromages, antipasti, plats cuisinés… Voyage à Rome by In Fine proposera ces fameux produits sur le marché qui ont fait la notoriété de l'épicerie du 39, rue de Belfort avec des petits plus tels que du gorgonzola à la cuillère ou encore des pâtes fraîches. Sans oublier une large de gamme de vins italiens avec une centaine de références mise à la vente.

A déguster sur place !

Enfin, un espace restauration rapide avec des mange-debout sera installé pour déguster les pizzas (à la part), les lasagnes, les cannelloni, des sandwichs frais et faits maison, ou encore la charcuterie.

"Deux fois par jour, notre établissement au marché sera réapprovisionné de nos produits qui seront toujours fabriqués chez In Fine rue de Belfort", souligne Jean-Jacques Pichon.

En tout, In Fine embauchera trois personnes, dont un cuisinier, pour assurer le développement des deux établissements.

