Les activités font leur rentrée à la Maison de l'environnement de Franche-Comté !

Jardinage, bricolage, musique, dessin, théâtre... en intérieur comme en extérieur, ces animations à la fois ludiques et pédagogiques poussent la découverte de la nature sous ses différentes formes pour une meilleure préservation de notre environnement. Elles sont animées tour à tour par les différentes associations membres de la Maison de l'environnement de Franche-Comté (7 rue Voirin à Besançon), selon leurs champs de compétences respectif : patrimoine naturel, éducation à l'environnement, débat public...

Idéales pour les enfants, les familles, les étudiants... ces activités sont très accessibles et proposées gratuitement sur simple inscription.

Pour prendre connaissance de toutes les activités proposées et vite y réserver votre place, rendez-vous sur le site internet de la Maison de l'environnement de Franche-Comté pour y consulter le programme complet : http://www.maison-environnement-franchecomte.fr

Et pour ceux qui voudraient aller plus, un Centre de documentation enrichi de nombreux ouvrages, revues, ouvrages jeunesse, DVD et mallettes pédagogiques en lien avec l'environnement, est accessibles gratuitement à la Maison de l'environnement. Ce lieu peut s'avérer utile aux professionnels de l'animation comme au grand public !

A découvrir au 7 rue Voirin à Besançon...