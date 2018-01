Les principaux axes inondés dans le Doubs ce vendredi

Les principaux axes inondés :

RD437 Pontarlier - Montbenoit – Morteau

La Rivière Drugeon : route inondée

D 67 Route inondée à Lods

Rochejean : route inondée

RD13 Quingey - Routelle / Saint-Vit Etat de la route : Chaussée mouillée

Randevillers : route inondée

Autechaux : route inondée

L'Hôpital Saint Lieffroy RD 26 partiellement inondée

Fontenelle Montby RD25: route inondée

Tressandans RD25 : route inondée

Longevelle sur la Doubs RD 663- Route inondée

Mathay-route inondée D 483 Route partiellement inondée entre Mathay et Valentigney

Inforoute

En raison d'un problème technique, la webcam située sur la RD437 aux Combes présente actuellement un dysfonctionnement.





Secteur Besançon : Conditions de circulation normales sur l'ensemble du réseau - D 17 Route inondée et barrée entre Quingey et Arc et Senans-D 67 route inondée à Lods-attention toutefois au vent pouvant occasionner des chutes d'arbres ou de branches. Conditions hivernales. Restez prudents.





Secteur Montbéliard : Conditions de circulation normales sur l'ensemble du réseau - D277 route inondée et barrée entre Esnans et Laissey - RD 50 route partiellement inondée à Autechaux - Conditions hivernales, soyez prudents.





Secteur Haut Doubs : routes partiellement inondées à Doubs, Morteau, La rivière Drugeon, Malpas, Villeneuve d'Amont, Arc sous Montenot. Route barrée rd 48 de Montlbon à Morteau. RD 130 à Doubs, RD 46 de Malpas à Labergement sainte Marie. Conditions hivernales, soyez prudent.