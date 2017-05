Ambiance estivale à la piscine Port-Joint de Besançon

Une trentaine de visiteurs étaient venus braver les nuages le week-end dernier et seuelment une vingtaine lundi. Mais avec le retour du seoleil et des températures estivales ce mercredi, la piscine Port-Joint a enregistré plus de 450 entrées.

Avec un air à 28°C et une eau à 29°C, pas étonnant que le grand, le moyen bassin ainsi que la pataugeoire soient pris d'assaut ! Ce jeudi, les températures resteront correctes avec un ciel partagé entre nuages et de belles éclaircies avant le retour de la pluie vendredi !

Infos +

Horaires

Du lundi au samedi : 10h-19h30

Le dimanche : 10h-19h

Tarifs

Adulte : 5€60

4 à 16 ans et étudiants : 4€20

Abonnement 10 entrées adulte : 47€

Abonnement 10 entrées 4 à 16 ans et étudiants : 35€

Saison adulte : 125€

Saison 4 à 16 ans et étudiants : 69€

A noter qu'exceptionnellement jusqu’au 31 mai prochain, la carte saison est disponible à 99€ au lieu de 125.

Adresse : 2 avenue de Chardonnet 25000 Besançon