Des Bisontins s’invitent au FIMU 2017 à Belfort

Du 1er au 5 juin 2017, Belfort accueillera la 31éme édition du Festival International de Musiques Actuelles (FIMU). Cinq jours de concerts gratuits et ouvert à tous, avec plus de 100 groupes venant de 32 pays différents. Parmis tout ce monde, deux groupes de Besançon seront sur le devant de la scène dans la catégorie jazz : Potlatch et Blue Skies.