Les Cafés de la Création avec le Crédit Agricole Franche-Comté : ça recommence bientôt !

Très attaché au développement économique et social du territoire, la banque verte souhaite, avec l’ensemble des acteurs qui œuvrent en ce sens au quotidien, contribuer au développement de l’entrepreneuriat sur son territoire.

Les Cafés de la création sont avant tout un lieu de rencontre convivial où celles et ceux qui ont une idée pour entreprendre (avancée ou non), pourront trouver une oreille attentive et challenger leur idée. Autour d’un café et un peu plus, des chefs d’entreprise, des experts dans tous les domaines de la création (juridique, web, financier, comptable, social, organisation…) écouteront, apporteront avec bienveillance leur regard sur les différents projets, et aiguilleront au besoin vers les interlocuteurs utiles.

L’ambition des Cafés de la création est de permettre à chaque créateur, en un seul lieu, d’y voir plus clair dans son projet, de le valider si possible, d’emprunter plus vite les bons chemins, d’identifier les dispositifs d’accompagnement… bref d’accélérer la concrétisation de son idée.

Les cafés de la création donnent rendez-vous à tous ceux qui veulent entreprendre : étudiants, salariés, demandeurs d’emploi, retraités… Une idée à tester, un projet plus précis à concrétiser, les cafés de la création sont gratuits et ouverts à tous.

Les prochaines dates à retenir : Audincourt le 6 octobre à 18 h, à la Brasserie du 7 ème art – 37 rue de Belfort à Audincourt (25400)

à la Brasserie du 7 art – 37 rue de Belfort à Audincourt (25400) Pontarlier, le 6 octobre à 17 h, à la Brasserie de la Poste – 55 rue de la République à Pontarlier (25300)

à 17 h, à la Brasserie de la Poste – 55 rue de la République à Pontarlier (25300) Vesoul, le 20 octobre à 8 h 30, au restaurant Chez Claudine – 4 rue des Casernes à Vesoul (70000)

Infos et inscriptions : www.cafesdelacreation.fr