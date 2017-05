Les cancoillottes aux saveurs insolites de Fabrice Piguet

Ces cancoillottes "made in Franche-Comté" sont fabriquées dans des laboratoires en Haute-Saône et sur le Pays de Montbéliard. Produites par Fabrice Piguet, chef renommé de la maison Luc Piguet à Sochaux, anciennement La charrue d'Or, elles se composent de quatre ingrédients principaux qui sont : du metton de Haute-Saône, de la fleur de sel de Guérande, du beurre Poitou-Charentes Grand fermage et du poivre de Panja. Ce poivre rare est la première Indication Géographique Protégée (IGP) africaine du Cameroun.

La dégustation :

Fabrice Piguet conseille de commencer par la cancoillotte nature, ensuite celle à l'ail rose de Lautrec suivi de celle au vin jaune, puis la fumée et de finir par celle au caviar.

Une belle couleur crème, commune aux quatre cancoillottes, donne l'eau à la bouche !

Au nez, les saveurs sont étonnantes et déjà facilement reconnaissables. La nature, plus liquide que les autres, est à la fois douce et puissante en bouche. Elle est parfaite pour les palais délicats.

La cancoillotte à l'ail Rose de Lautrec

Elle n'a pas la même consistance, elle est plus épaisse et quelques grains d'ail viennent parsemer le fromage et lui donner un goût marqué sans brusquer les palais. Un côté sucré équilibre la recette.

La cancoillotte au vin jaune

Un agréable goût de noix arrive directement en bouche et le vin jaune est tout de suite reconnaissable. C'est simple, vous avez l'impression de boire un verre de vin jaune avec du fromage.

La cancoillotte fumée

Nous la recommandons pour ceux qui ne connaissent pas le goût de la saucisse de Montbéliard ou Morteau. Fabrice Piguet fume son metton dans la même tradition que la saucisse franc-comtoise avec de l'épicéa. Cela donne une saveur surprenante à la cancoillotte. Elle est idéale à consommer sur des pommes de terre bien chaudes.

La cancoillotte au caviar

Surprise totale sur cette cancoillotte qui laisse apercevoir des œufs d'esturgeon. Le poisson est bien présent mais ne dénature pas le produit.

Conclusion : Ces cancoillottes insolites sont absolument à découvrir pour les amateurs de "spécialité fromagères".

Info +

Les cancoillottes Piguet sont disponibles à :

Doubs Direct, 6 rue Pasteur à Besançon

La Fromagerie de Montbéliard, 60 Rue Jacques Foillet

La crémerie Chaumontaise, 7 Rue Georges Clemenceau à Chaumont.

http://cancoillotte-piguet.fr

Facebook