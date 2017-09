Les chantiers de la semaine à Besançon

▲ Nouveautés de la semaine

INFO TRAVAUX

TRAVAUX TCSP

▲ Divers travaux de finitions avec possibles neutralisation de voies, empiétement sur chaussée, circulation alternée, microcoupures de circulation sur l’ensemble des rues empruntées par le TCSP et rues adjacentes jusqu’au 30 septembre 2017.

▲ Avenue Georges Clémenceau : Travaux de voirie et réseaux - Circulation alternée par panneaux en dehors des heures de pointe entre la place Leclerc et la rue Vieille - Du 4 au 29 septembre inclus

▲ Rue Charles Weiss : Création d’un mur de soutènement - Circulation alternée par feux - Du 1er au 30 septembre

BREGILLE / PRÉS DE VAUX

▲ Rue Boissy d’Anglas : Travaux de requalification des espaces publics, voiries et réseaux - Stationnement interdit des 2 côtés sur la totalité de la rue - Selon les besoins du chantier, circulation interdite ou alternée ou mise à double sens – Jusqu’ au 29 septembre

CENTRE-VILLE - BATTANT - CHAPELLE DES BUIS

▲ Pont Robert Schwint : travaux d’aménagement du Crédit agricole - Bande cyclable interdite sur 20 m à hauteur du parking - Jusqu’au 30 novembre 2017

▲ Quai de Strasbourg : Travaux de réfection des remparts à hauteur de la tour de la Pelote - Sens unique entre le pont Schwint et la rue du Petit Battant dans ce sens (Interdiction d’emprunter le quai depuis la rue du Petit Battant en direction du pont Schwint) - Stationnement interdit sur 4 places à hauteur du n°34 – Jusqu’au 31 janvier 2018

▲ Avenue Gaulard : Travaux d’aménagement de voirie - Neutralisation de voies de circulation – Jusqu’ à mi-octobre

▲Rue de la Préfecture : Travaux de grutage - Circulation interdite entre rue Mégevand et rue Nodier le 21 septembre de 4h00 à 6h00

▲Rue Claude Pouillet : Travaux de terrassement - Circulation interdite du 18 au 20 septembre

CLAIRS SOLEILS-VAITES-VAREILLES

▲ Rue Anne Franck : Création de branchement eau potable - Mise en impasse à hauteur du n°3 - Déviation par la rue Max Jacob et le chemin du Vernois - Du 18 au 28 septembre

MONTBOUCONS - MONTRAPON

▲ Chemin de la providence : Travaux d’extension du réseau d’eau potable et sur branchement d’assainissement - Stationnement et circulation interdits de 8h30 à 17h du 18 septembre au 17 novembre

PLANOISE - CHATEAUFARINE

▲ Rue René Char : Travaux de liaison de fibre optique - Fort empiétement sur chaussée entre le rond-point Simone de Beauvoir et le giratoire Char/Breton/Chenier - Du 11 au 29 septembre inclus

SAINT CLAUDE - TORCOLS – CHAILLUZ

▲Chemin des Planches : Travaux Enedis - Circulation alternée à hauteur du n°38 - Du 4 au 29 septembre

▲ Chemin des Torcols : travaux de mise en accessibilité des quais bus - Circulation alternée et forts empiétement sur chaussée au niveau des arrêts Reclus - Du 18 septembre au 9 octobre

SAINT FERJEUX

▲ Rue Louis Duplain / rue Anatole France : Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et d’assainissement - Circulation et stationnement interdit rue Anatole France entre la rue Lamartine et la rue Duplain et au carrefour des rues Duplain /Lamartine - Du 4 au 29 septembre

▲ Rue de Dole / rue du Stand : Travaux de reprise de bordure et de création de place de livraison - Fort empiétement sur chaussée à hauteur du n° 71 et mise en impasse de la rue du Stand au débouché sur la rue de Dole - Du 4 au 22 septembre

▲ Rue de la Basilique : Renouvellement de câble haute tension - Circulation interdite dans les deux sens entre rue de la Pelouse et rue de Dole - Du 18 au 29 septembre

▲ Place Risler : Travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable et d’assainissement - Fort empiétement sur chaussée et stationnement interdit - Du 20 septembre au 6 octobre

TILLEROYES

▲ Rue Edouard Belin : circulation interdite aux véhicules de plus de 7,5 t. sur la bretelle Belin entre l’échangeur et le carrefour Belin/Fleming – jusqu’au 29 septembre.

▲ Rue Auguste Jouchoux : Travaux de branchement de gaz et remplacement d’un candélabre - Circulation alternée à hauteur des travaux - Du 18 au 30 septembre

VELOTTE

▲Chemin des Journaux : Travaux de mise en accessibilité du quai bus et d’amélioration des cheminements piéton - Stationnement interdit entre le n°29 et le n°31 face aux bâtiments Néolia et circulation alternée entre le n°25 et le n°31 - Du 11 au 29 septembre

▲ Chemin sous les Vignes de Rognons : Travaux d’extension du réseau d’assainissement - Circulation interdite jusqu’au carrefour avec le chemin du Fort de Rosemont chaque jour de 8h30 à 17h00 - Stationnement interdit chemin sous les Vignes de Rognon et chemin du Fort de Rosemont - Du 18 septembre au 13 octobre

DIVERS

▲Boulevard Blum, rue des Cras, avenue Denfert Rochereau : travaux d’accessibilité des quais bus Forts empiétement sur chaussée et circulation alternée selon la densité du trafic - Du 21 août au 22 septembre.

MANIFESTATION :

▲ Randonnées roller : Microcoupures de circulation sur certaines rues du centre-ville de 19 h00 à 22h00 les derniers vendredi de chaque mois du 26 mai au 29 septembre

▲Festival international de musique : Multiples interdictions de stationnement avenue de Chardonnet, et sur les parkings du secteur du 5 au 9 septembre, suivez les indications en place - Stationnement interdit sur 10 emplacements, place du Théâtre près du Kursaal du 5 au 24 septembre

▲Tout Besançon court : Stationnement interdit sur l’ensemble du parking de la Rodia, avenue de Chardonnet, le dimanche 17 septembre de 6h00 à 17h00 - Attention, mise en fourrière en cas de non-respect de ces dispositions, prenez vos dispositions !

▲ Color Campus : Microcoupures de circulation rue de l’Épitaphe, rue Laplace, rue Savary et avenue de l’Observatoire de 17h à 19h le vendredi 21 septembre

▲Vide Grenier des Près de Vaux : stationnement interdit avenue de Chardonnet et sur le parking jouxtant le parking de la Rodia le dimanche 24 septembre

▲Fête de rentrée des étudiants : avenue de la gare d’Eau, stationnement et circulation interdits sur la contre allée du commissariat - A partir de 16h00 le 21 septembre jusqu’à 6h00 le 22 septembre.

▲ Vide grenier de Saint Ferjeux : Stationnement et circulation interdits sur les rues dans le secteur de la place de la Bascule et avenue Ducat - le 24 septembre de 5h00 à 20h00