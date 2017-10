Les chantiers de la semaine à Besançon

▲Nouveautés de la semaine

INFO TRAVAUX

TRAVAUX TCSP

▲ Divers travaux de finitions avec possibles neutralisation de voies, empiétement sur chaussée, circulation alternée, microcoupures de circulation sur l’ensemble des rues empruntées par le TCSP et rues adjacentes.

▲ Avenue Georges Clémenceau : Travaux de voirie et réseaux - Circulation alternée par panneaux en dehors des heures de pointe entre la place Leclerc et la rue Vieille - Jusqu’à mi-novembre

BREGILLE / PRÉS DE VAUX

▲ Rue Mirabeau : Travaux de renouvellement de câble HTA - Circulation alternée et stationnement interdit sur 10 m entre rue Danton et rue de Chalezeule - Du 2 au 31 octobre

▲ Rue Mirabeau : Travaux de gaz - Circulation alternée par panneaux à hauteur du n°1- Du 20 au 27 octobre

▲ Rue Boissy d’Anglas : Travaux de requalification des espaces publics, voiries et réseaux - Stationnement interdit des 2 côtés sur la totalité de la rue - Selon les besoins du chantier, circulation interdite ou alternée ou mise à double sens – Jusqu’ au 30 novembre

▲ Chemin du Fort de Bregille : Rénovation de maison - Circulation alternée par panneaux à hauteur du n°52 - Du 16 octobre au 15 décembre

CENTRE-VILLE - BATTANT - CHAPELLE DES BUIS

▲ Pont Robert Schwint : travaux d’aménagement du Crédit agricole - Bande cyclable interdite sur 20 m à hauteur du parking - Jusqu’au 30 novembre 2017

▲ Quai de Strasbourg : Travaux de réfection des remparts à hauteur de la tour de la Pelote - Sens unique entre le pont Schwint et la rue du Petit Battant dans ce sens (Interdiction d’emprunter le quai depuis la rue du Petit Battant en direction du pont Schwint) - Stationnement interdit sur 4 places à hauteur du n°34 – Jusqu’au 31 janvier 2018

▲ Avenue Gaulard : Travaux d’aménagement de voirie - Neutralisation de voies de circulation – Jusqu’ au 20 octobre

▲ Rue de la Préfecture : Travaux de suppression de conduite de gaz - Bande cyclable interdite à la circulation et fort empiétement à hauteur du n°21 - Du 9 au 20 octobre inclus

▲ Quai Vauban : Travaux de levage de charpente - Circulation interdite entre la rue Girod de Chantrans et le premier parking à l’arrière du lycée Pasteur et 6 places de stationnement neutralisées - Du 16 au 20 octobre

▲ Rue Jean-Jacques Rousseau : Livraisons - Circulation interdite entre la Grande rue et la rue Hugues Sambin - De 9 h à 18h chaque jour du 16 au 18 octobre inclus

▲ Square St Amour (rues alentour) : Travaux ENEDIS de renouvellement de câbles basses tensions - Diverses mesures d’interdiction de stationnement sur les rues autour du square - Suivre les indications en place - Entre le 9 octobre et le 15 décembre

CHAPRAIS - CRAS

▲ Rue des Cras : Travaux sur conduite de télécommunication - Circulation alternée à hauteur du n°5 - Du 16 au 20 octobre

▲ Rue de l’Industrie /rue du Balcon : Travaux de grutage - Circulation interdite rue de l’industrie entre le n°14 et la rue de la Viotte et rue du Balcon entre la rue Grosjean et la rue de la Viotte - Le 16 octobre

▲ Rue Grosjean : Travaux de grutage - Fort empiétement sur chaussée au droit stationnement interdit sur 4 emplacements et la zone de livraison de l’hôtel Foch - Du 18 au 20 octobre

CLAIRS SOLEILS - VAITES - VAREILLES

▲ Rue de Chalezeule : Travaux de suppression de branchement de gaz - Circulation interdite en direction de Clairs Soleils à hauteur du n°11 de la rue de Chalezeule (proche rue des Sources) - Suivre les déviations - Du 18 au 27 octobre 2017 inclus

GRETTE - BUTTE

▲ Rue Gabriel Plançon : Création d’une place de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite - Fort empiétement sur chaussée face au n°34 et interdiction de stationnement sur 4 places le long du square Copin - Du 16 au 27 octobre

MONTBOUCONS - MONTRAPON

▲ Chemin de la providence : Travaux d’extension du réseau d’eau potable et sur branchement d’assainissement - Stationnement et circulation interdits de 8h30 à 17h du 18 septembre au 17 novembre

▲ Boulevard Churchill : Travaux de scellement et de montage d’un panneau - Voie de gauche interdite à la circulation 40 m après l’avenue de l’Observatoire dans le sens Dole vers Belfort - Du 2 au 27 octobre

▲ Avenue Léo Lagrange : Travaux de branchement ENEDIS - Fort empiétement sur chaussée à hauteur du n°16 - Du 5 au 18 octobre

▲ Rue Camille Flammarion : Travaux de branchement d’assainissement - Circulation alternée par panneaux à hauteur du n°9 - Du 9 au 20 octobre

▲ Rue Alphonse Delacroix : Travaux de construction d’une maison - Circulation interdite des deux côtés à hauteur du n°10 le 16 octobre - Stationnement interdit sur 20m du 16 au 20 octobre inclus- Circulation interdite entre l’avenue de Montrapon et l’avenue Léo Lagrange dans ce sens du 17 au 20 octobre inclus - Suivre les déviations en place

▲ Rue de la Grange du Collège : Travaux sur le réseau de gaz - Circulation alternée, stationnement interdit et mise en impasse à hauteur du n°8 à l’arrière du bâtiment - Du 12 octobre au 10 novembre

ORCHAMPS - PALENTE

▲ Chemin du Vernois / Chemin de Brulefoin : Travaux de dévoiements de réseaux humides - Circulation alternée par feux et forts empiétements - Du 25 septembre au 21 décembre

▲ Rue des Courtils : Travaux d’aménagement d’une aire de dépose bus - Léger empiétement sur chaussée et microcoupure de circulation entre le n°14 et le boulevard Blum - Du 2 octobre au 1er décembre

▲ Boulevard Blum : Travaux de scellement et de montage d’un panneau - Voie de droite interdite à la circulation 30 m avant la rue des Courtils - Du 2 au 27 octobre

▲ Rue Amédée Thierry : Travaux de branchement Enedis - Circulation alternée et microcoupure de circulation à hauteur du n°8 B - Du 5 au 18 octobre

▲ Chemin des Planches : Travaux ENEDIS - Circulation alternée par panneaux à hauteur du n°38 - Du 29 septembre au 31 octobre

▲ Chemin de Vieilley : Travaux de niche de raccordement de gaz - Circulation alternée et stationnement interdit à proximité du n°78 - Du 13 au 20 octobre

PLANOISE - CHATEAUFARINE- HAUTS DU CHAZAL

▲ Rue du Languedoc : Travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus - Circulation interdite dans les deux sens entre avenue Ile de France et rue Alfred de Vigny - Suivre les déviations - Du 2 au 27 octobre

▲ Rue du Docteur Girod : Travaux sur caniveaux - Circulation alternée par panneaux - Du 2 au 29 octobre

▲ Rue Albert Einstein : Travaux ENEDIS - Circulation alternée par feux et forts empiètements sur chaussée - Du 9 octobre au 10 novembre

▲ Rue de Bruxelles : Travaux de levage et d’éclairage public - Fort empiétement sur chaussée - Du 11 au 20 octobre

▲ Rue Clément Marot : Travaux de mise en accessibilité des quais bus - Circulation interdite entre la rue René Char et le Giratoire avec la rue Alfred de Vigny - Mise en impasse de la rue Gérard de Nerval au débouché sur la rue Clément Marot - Du 16 au 20 octobre inclus

SAINT CLAUDE - TORCOLS – CHAILLUZ

▲ Rue de Vesoul : Travaux de mise en accessibilité de quai bus - Fort empiétement sur chaussée au niveau des arrêts « Charmilles » et « Larmet » - Jusqu’au 31 octobre

▲ Rue de Vesoul : Travaux de mise en accessibilité de quai bus - Fort empiétement sur chaussée et circulation alternée au niveau des arrêts « Midol » - Jusqu’au 31 octobre

▲ Rue du Tunnel : Travaux de terrassement pour branchement électrique - Fort empiétement à hauteur du n°20 - Du 9 au 29 octobre

▲ Chemin de la Grange Marguet : Travaux GRDF - Circulation alternée par panneaux entre le n°26 et le n°38 - Circulation interdite sauf riverains entre le n°32 et le n°32 C (partie en impasse) - Du 29 septembre au 31 octobre

▲ Chemin du Cul des Prés ; Travaux de réfection de chaussée - Circulation et stationnement interdits entre le chemin de Palente et la route de Marchaux du 18 au 23 octobre

SAINT FERJEUX

▲ Rue Lamartine : Travaux de renouvellement de réseaux d’eau potable et assainissement - Circulation et stationnement interdits - Du 25 septembre au 27 octobre

▲ Place Georges Risler : Travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable et d’assainissement - Fort empiétement sur chaussée et stationnement interdit - Du 20 septembre au 27 octobre

TILLEROYES

▲ Rue Edouard Belin : circulation interdite aux véhicules de plus de 7,5 t. sur la bretelle Belin entre l’échangeur et le carrefour Belin/Fleming – Jusqu’au 28 octobre.

▲ Rue Auguste Jouchoux : Travaux ENEDIS - Circulation interdite rue Jouchoux entre le Boulevard Kennedy et la rue Berthelot dans ce sens - Circulation alternée entre 9 h et 16h - Jusqu’au 28 octobre

▲ Rue Auguste Jouchoux : Travaux sur réseaux de télécommunication - Circulation alternée par feux à hauteur du n°22 - Du 17 au 20 octobre

MANIFESTATIONS :

▲ Braderie au centre-ville : Diverses mesures d’interdiction de stationnement et de circulation sur l’ensemble de la Boucle les 13 et 14 octobre de 4h00 à 23h00 - Suivez les indications en place